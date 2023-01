Ortsvorsteherin Ingrid Müller zwischen Flüchtlingsbetreuung und Radwegplanung

Von: Reike Raczkowski

Ortsvorsteherin, Geschäftsfrau, CDU-Mitglied, Ratspolitikerin, stellvertretende Bürgermeisterin, Flüchtlingsbetreuerin, Oma – die Liste von Aufgaben, die Ingrid Müller in den vergangenen Jahren zu erfüllen hatte, nimmt gar kein Ende. Mittlerweile tritt die 71-Jährige allerdings etwas kürzer. © Raczkowski

Vom langen Kampf um einen Radweg, über die nervenaufreibende Flüchtlingsbetreuung bis hin zum Läuten der Kapellen-Glocke: Ortsvorsteherin Ingrid Müller aus Schafwinkel erzählt, was ihr Ehrenamt ausmacht.

Schafwinkel – Dicke Ordner liegen vor Ingrid Müller auf dem Tisch, weitere stehen im Regal. „Und die hier, die unter dem Tisch, das sind allein meine Unterlagen rund um die Flüchtlingsbetreuung in Schafwinkel“, sagt die 71-Jährige, die bereits seit 1999 Ortsvorsteherin ist.

„Seitdem hat sich der Ort mit seinen Ortsteilen Schafwinkel, St. Pauli und Odeweg natürlich verändert“, erzählt sie. Nicht nur sei die Landwirtschaft in dem Dorf, das früher für seine Molkerei bekannt war, heute fast komplett verschwunden. „Früher gab es hier mehrere Gastronomiebetriebe. Schade, dass sowohl das Landhaus Badenhoop als auch der Jochenshof dichtgemacht haben.“ Dass die Kneipe „Waldesruh“, direkt gegenüber vom Wohnhaus der Familie Müller gelegen, immer noch existiert, sei ein großes Glück. „Das liegt zwar bereits im Kreis Rotenburg, aber da kann man gut hingehen, wenn man mal ein Treffen hat, zum Beispiel mit unserer Interessengemeinschaft für den Fahrradweg.“

Und so kommt Ingrid Müller denn auch gleich auf eines ihrer Herzensthemen, auf den Radweg an der L 171, den es nicht gibt. Noch immer nicht. „Ich kämpfe jetzt seit 35 Jahren für diesen Fahrradweg.“ Bisher vergeblich, erst seit ein paar Jahren, mit Gründung der IG, gemeinsam mit den Visselhövedern, sei endlich Bewegung in die Sache gekommen. „Wir haben mit Eike Holsten und Dörte Liebetruth zwei Landtagsabgeordnete, die sich sehr für unser Anliegen engagieren.“

Wenn der Radweg kommt, gibt es ein Fest

Einer von Müllers Söhnen sei jahrelang mit dem Fahrrad von Schafwinkel zum Verdener Domgymnasium gefahren. „Erst als Erwachsener hat er mir erzählt, dass er sich damals regelmäßig in den Graben hatte retten müssen, weil er sonst wohl überfahren worden wäre. Und als vor ein paar Jahren hier ein Radfahrer bei einem Unfall getötet wurde, war das gleich da vorne, direkt an dem Acker. Furchtbar!“ Wenn sie es noch erleben sollte, dass der Radweg gebaut wird, werde sie erst einen Sekt aufmachen und dann ein Fest feiern, sagt sie.

Neben dem Kampf für den lang ersehnten Radweg habe die Betreuung von Geflüchteten Ingrid Müller in den vergangenen Jahren einiges abverlangt. Denn man mag es kaum glauben, aber obwohl Schafwinkel mit seinen rund 440 Einwohnern sehr klein ist – und dazu noch ziemlich weit ab vom Schuss – werden hier seit 2015 regelmäßig relativ viele Geflüchtete einquartiert. „Bis heute haben wir immer so rund 30 geflüchtete Menschen hier, die wirklich aus allen Winkeln der Welt kommen.“ Ob Sudan, Elfenbeinküste, Iran und aktuell vor allem Ukraine: Es sei Müller immer ein Anliegen gewesen, dafür zu sorgen, dass es funktioniert und es zu keinen Problemen im Dorf kommt.

Persönliche Ansprache ist wichtig

„Zunächst einmal begrüße ich in unserem Dorf jeden Neubürger persönlich, und das gilt natürlich auch für jeden Geflüchteten.“ Sorge vor Sprachbarrieren habe sie nicht, dann sage sie eben „Welcome to Schafwinkel“, das hätte bis jetzt noch jeder verstanden. Die Ortsvorsteherin organisierte in den vergangenen Jahren unzählige Fahrräder für die Geflüchteten, „denn wir haben hier ja nicht einmal ein Lebensmittelgeschäft im Ort“.

Auch gemeinsame Feste mit Einwohnern und Geflüchtete stellte sie auf die Beine, erklärte unermüdlich Busfahrpläne und Mülltrennung und schlichtete mehr als nur einen Streit in den Unterkünften. „Bis heute funktioniert das Zusammenleben ganz gut, aber wir haben im Ort auch ein tolles Team aus Ehrenamtlichen, die sich sehr kümmern.“

Schlimm sei es vor allem immer gewesen, wenn einer der Geflüchteten abgeschoben wurde. „Die werden dann einfach nachts abgeholt. Ganz schrecklich.“

Aber manch einer „ihrer“ Flüchtlinge lebe noch heute in der Gegend, habe Arbeit gefunden und sei gut integriert. „Und wenn ich einen von ihnen treffe, dann freue ich mich jedes Mal.“ Auch in ihrer Tischlerei habe sie einen iranischen Geflüchteten ausgebildet. „Das war wunderbar, der gehörte am Ende schon zur Familie.“

Gute Kontakte in die Verwaltung

Bei ihrer Arbeit als Ortsvorsteherin helfen Ingrid Müller ihre engen Kontakte ins Rathaus, die sie in ihrer langjährigen und mittlerweile beendeten Tätigkeit als Ratsmitglied der CDU, als Finanzausschussvorsitzende und stellvertretende Bürgermeisterin knüpfen konnte. Sie sei zwar hartnäckig, wenn sie etwas für ihre Ortschaft durchsetzen wolle, „aber immer sachlich“.

Grundsätzlich motiviere sie gerne Menschen, selbst etwas zu verändern. Gerne erinnert sie sich zurück an die gemeinsam mit anderen Frauen aus dem Ort organisierten Kinderfeste, an die überaus erfolgreiche Dorferneuerung oder die örtliche Friedhofsumgestaltung. Bei Letzterer sei von den Schafwinklern ganz viel in Eigenleistung auf die Beine gestellt worden. Oder auch bei Wahlen, da freue sie sich immer, neue Einwohner anzusprechen und sie zu bitten, am Wahlsonntag mitzuhelfen. „Ganz selten, dass das mal einer ablehnt.“

Jedes Jahr im Dezember bekommt jeder Einwohner der Ortschaft Post von Ingrid Müller. Der traditionelle Weihnachtsrundbrief werde von so manchem Schafwinkler hoch geschätzt. „Wenn ich in einem Jahr mal ein bisschen später dran bin als sonst, bekomme ich garantiert einen Anruf, wo die Post bleibt.“

37 Jahre eine Tischlerei geführt

Und weil Müller Traditionen mag, hat sie im Dorf auch noch etwas besonders Schönes eingeführt. „Dass ich die Glocke der Kapelle läute, mittags um 12 Uhr, wenn ein Dorfbewohner gestorben ist, das ist ja ganz klar, das kennt man ja auch aus anderen Dörfern.“ Aber in Schafwinkel werde auch zu frohen Anlässen geläutet: Wenn ein neuer Dorfbewohner zur Welt kommt und Müller davon erfährt, dann erschallt der Glockenton um 8 Uhr morgens. Man wolle ja schließlich auch mal positive Nachrichten verbreiten.

Das Dorf liegt Ingrid Müller sehr am Herzen. Dabei kommt sie ursprünglich aus Völkersen, ist der Liebe wegen nach Schafwinkel gezogen. Von ihrem ersten Mann, der 1984 gestorben ist, übernahm sie die Tischlerei, deren Geschäfte sie 37 Jahre lang führte. 2021 hat sie den Betrieb ihrem langjährigen Meister übergeben.

Mittlerweile ist auch ihr zweiter Ehemann gestorben. Aber sie freut sich über ein enges Verhältnis zu ihren drei Kindern und neun Enkeln im Alter von einem bis 13 Jahren. „Da ist die Oma natürlich schon mal gefordert“, sagt sie schmunzelnd.