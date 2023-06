Gemeindefeuerwehrtag: Weitzmühlen und Holtum (Geest) II Spitze

+ © Leeske, Henning Hohe Auszeichnung: Der stellvertretende Gemeindebrandmeister Torsten Müller (v.l) mit den geehrten Frank-Peter Wiechers und Ulf Carstens. © Leeske, Henning

Platz eins beim Gemeindeentscheid der freiwilligen Feuerwehren Kirchlinteln belegten die Ortsfeuerwehr Weitzmühlen und die Gruppe zwei der Jugendfeuerwehr Holtum (Geest).

Deelsen – Die Ortsfeuerwehr Weitzmühlen und die Gruppe zwei der Jugendfeuerwehr Holtum (Geest) siegten beim Gemeindeentscheid der freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Kirchlinteln. Diese beiden Wettkampfgruppen zeigten in den Disziplinen der Brandschützer die besten Leistungen und lösten bei der Siegerehrung Jubelstürme in ihrer Anhängerschaft aus.

Als stellvertretender Bürgermeister lobte Lars Hogrefe die hervorragenden Platzverhältnisse auf dem Hof von Henning Müller und die sehr gute Organisation der gastgebenden Feuerwehr Kirchlinteln. Aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums der Jugendfeuerwehr Kirchlinteln veranstalteten die Kirchlintler Feuerwehrleute den Gemeindefeuerwehrtag. „Wir brauchen in der Gemeinde Kirchlinteln keine Angst haben, keinen Nachwuchs für die freiwillige Feuerwehr zu haben. 23 neue Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner haben alleine in diesem Jahr ihre Ausbildung absolviert“, sagte Hogrefe und gratulierte der Jugendfeuerwehr Kirchlinteln zum Jubiläum.

Frank-Peter Seemann betonte die hohe Motivation der Feuerwehrleute. „Ich bin ganz begeistert, wie alle hier mitmachen“, sagte der Vorsitzende des Ausschusses für Brandschutz und Ordnungsangelegenheiten. Ortsvorsteher Hermann Meier gratulierte den Feuerwehren und Jugendfeuerwehren zu ihren starken Leistungen bei den Wettbewerben, trotz der warmen Temperaturen in Deelsen.

Der stellvertretende Gemeindebrandmeister Torsten Müller bedankte sich bei der ausrichtenden Wehr für die wunderbare Organisation und bei Henning Müller für die Bereitstellung der ideal geeigneten Infrastruktur. Es galt immerhin, Wettkämpfe und die Verpflegung der 13 Ortsfeuerwehren der Gemeinde Kirchlinteln sicherzustellen. Müller führte auch die Siegerehrung in Stellvertretung des erkrankten Gemeindebrandmeisters Holger Müller durch. Mit viel Spannung erwarteten die Blauröcke die Sieger und besonders bei der siegreichen Jugendfeuerwehr aus Holtum kannte die anschließende Freude keine Grenzen mehr.

Zuvor ehrte der Kreisbrandmeister Dennis Körte seinen Stellvertreter Ulf Carstens aus Kirchlinteln mit einer sehr hohen Auszeichnung der Feuerwehren in Niedersachsen. Mit großer Freude überreichte er an Carstens das Niedersächsische Ehrenzeichen der Freiwilligen Feuerwehren am Bande in Silber, was die zweithöchste Auszeichnung in Niedersachsen für die Floriansjünger überhaupt sei. „Diese Auszeichnung habe ich nur zusammen mit allen meinen Feuerwehrkameraden erreichen können“, sagte Carstens. Unmittelbar danach meldete sich der Funkmeldeempfänger des Kreisbrandmeisters Körte wegen eines Einsatzes in Barme. „Mit den Worten: Ich muss da eben mal hin“, verabschiedete er sich und musste mit Blaulicht und Martinshorn frühzeitig von der Siegerehrung ausrücken. Weiter wurde der Heinser Ortsbrandmeister Frank Peter Wiechers für 40 Jahre Mitgliedschaft in der freiwilligen Feuerwehr geehrt. Den Hermann-Carstens-Pokal gewann die Ortsfeuerwehr Neddenaverbergen.