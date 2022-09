Schwedin besucht Gedenkstätte in Kirchlinteln: „Was für einen Mut die beiden aufbrachten“

Von: Hermann Meyer

Die Fahnenstange fest im Griff (v.l.): Hermann Meyer und Christina Tunström, dahinter Wolfgang Rodewald, Eberhard Brumm und Carin Vergin. © Privat

Christina Tunström besuchte in Kirchlinteln die Gedenkstätte von Hedwig und Carl Reh. Die Schwedin hatte jahrelang engen Kontakt zu Hedwig Reh und ging in Andenken an das Ehepaar, das 1945 mit einem Laken auf britische Panzer zuging, den gleichen Weg über den Heidberg.

Kirchlinteln/Helsingborg – Hedwig und Carl Reh gingen am 16. April 1945 den britischen Soldaten über den Heidberg entgegen, um sie von einer weiteren Zerstörung Kirchlintelns abzuhalten. Zur Erinnerung: Das Ehepaar Reh war in Hamburg 1943 ausgebombt und kam in Kirchlinteln im Haus der Familie Tröger bis 1947 unter. Nach Kriegsende versuchten beide, wieder nach Hamburg zu kommen. Der damalige Wohnungsmangel ließ es nicht zu, und so wanderte das Ehepaar Reh nach Schweden aus.

Den gleichen Weg über den Heidberg, wie die Rehs ihn 1945 gegangen sind, ging nun Christina Tunström aus Helsingborg, die jahrelangen engen Kontakt zu „Tante“ Reh hatte. „Als ich den Weg entlang ging, auf dem Tante Hedwig und ihr Mann am 16. April 1945 mit einem Laken zwischen ihnen auf die brittischen Panzer zugingen, schlug mein Herz extrem schneller. Ich habe versucht, mir ein Bild davon zu machen, wie sich alles abgespielt haben mag. Was für einen Mut die beiden aufbrachten!“ Beeindruckende Gedanken von Christina Tunström, die zusammen mit Freunden aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen Kirchlinteln jetzt einen Besuch abstattete.

1956 zog die damals siebenjährige Christina Tunström mit ihren Eltern in ein Haus in Helsingborg, in dem Hedwig Reh im Herbst desselben Jahres einen privaten Kindergarten für den Vorschulbereich eröffnete. Kinder von vier bis sechs Jahren wurden hier von Hedwig Reh und zwei jungen Praktikantinnen betreut. „An der großen Wand eines der Räume hatte Tante Hedwig von dem Künstler Eric Leijon Kinder in verschiedenen Umgebungen aus den Erdteilen malen lassen“, sagt Christina Tunström. Die Räumlichkeiten werden heute von einer Yoga-Schule genutzt. Das Wandgemälde ist immer noch vorhanden, wird aber von einem Vorhang verdeckt. „Heute wäre es sicherlich als unangemessen angesehen worden, aber zu der Zeit war es so, dass man die fremde Welt und die Menschen darin so sah, wie sie dargestellt sind.“

Da Christina Tunströms jüngere Schwester zu Hedwig Reh in den Kindergarten ging, entstand ein regelmäßiger Kontakt zwischen Christinas Mutter und Hedwig Reh. „An einigen Feiertagen war Tante Hedwig auch Gast in unserer Familie“, erinnert sich die Kirchlinteln-Besucherin. Für Christina Tunström wurde Hedwig Reh eine sogenannte Nenntante. „Tante Hedwig war eine Frau, die wusste, was sie wollte und ihren Ansichten sehr entschlossen war. Andererseits war sie aber auch eine äußerst fürsorgliche Person, half und unterstützte viele junge Mädchen im Laufe der Jahre. Sie ermutigte sie zu studieren und einen Beruf zu erlernen, um unabhängig – auch finanziell – zu werden.“

Christina Tunström lernte in der Schule Deutsch. Hedwig Reh war der Ansicht, dass es gut wäre, in den Sommerferien in Deutschland die Sprachkenntnisse zu verbessern. Der Lions-Club in Helsingborg bezahlte das Stipendium, und so brachte Hedwig Reh die 14-jährige Christina im Juni 1963 zu ihrer Gastfamilie in Geesthacht und holte sie nach Ferienende wieder ab. Jetzt, nach 59 Jahren, sah sie ihre damalige Freundin Carin wieder. In Geesthacht wurden von den beiden Mädchen Kontakte zur Jugendgruppe der St.-Petri-Kirche aufgenommen. Daraus entstand ein Austausch, initiiert von Hedwig Reh, zwischen Geesthachter und Helsingborger Jugendlichen in den Jahren 1964 und 1965. Daran teil nahm auch Eberhard Brumm, der schon bei der Einweihung des Ehepaar-Reh-Gedenkplatzes dabei war. Brumm und Tunström haben sich jetzt ebenfalls zum ersten Mal seit den 60er-Jahren wieder gesehen.

„An der Gedenkstätte empfand ich große Wehmut. Ich wünschte, ich wäre älter gewesen, als ich Tante Hedwig kennenlernte und vielleicht hätte ich dann auch all ihre guten Taten erfahren und verstanden“, sinniert Christina Tunström. Auf jeden Fall freut sich die Schwedin, dass in Kirchlinteln „auf die Heldentat der Rehs aufmerksam gemacht wurde“ und sie diese teilen durfte. Ebenso bedankte sich Christina Tunström für den abschließenden Spaziergang durch die historische Ortsmitte mit dem Besuch der St.-Petri-Kirche.