Warme Kleidung, Schlafsäcke, Schuhe: Kirchlintler zum Spenden für die Ukraine aufgerufen

Die Spendenbereitschaft der Kirchlintler war im März riesig. Jetzt sind die Einwohner erneut aufgerufen, Sachspenden abzugeben. © Meyer

Es wird immer kälter und die Lage für die Kriegsflüchtlinge in der Westukraine wird immer schwieriger. Die Gemeinde Kirchlinteln will deswegen erneut einen Hilfstransport schicken. Bürger können dafür am Samstag zielgerichtete Sachspenden abgeben.

Kirchlinteln – „Veränderte Witterungsbedingungen, beschädigte Infrastruktur, zerstörte Wohnungen, stetig unterbrochene Versorgung mit lebensnotwendigen Dingen, medizinische Versorgung nahe am Zusammenbruch und tief greifende Müdigkeit sind nur wenige Beschreibungen eines Zustandes, der die Notwendigkeit nach Unterstützung unterstreicht“, heißt es in einem Brief, den die Gemeinde an potenzielle Sponsoren geschickt hat. Die Planungen des dritten Hilfstransportes aus Kirchlinteln in die westukrainische Stadt Tlumatsch stehen kurz vor dem Abschluss.

Geldspenden sind immer noch sehr willkommen

„Es sind bereits zahlreiche Geldspenden auf dem Konto der Gemeinde eingetroffen. Das bewegt uns sehr und macht uns dankbar“, zeigt sich Bürgermeister Arne Jacobs in einer Pressemitteilung der Gemeinde begeistert von der weiterhin hohen Hilfsbereitschaft. „Auch die Kirchlintler und Verdener Wirtschaft hat sich wieder sehr großzügig gezeigt“, ergänzt Uwe Roggatz aus dem Hilfe-Team.

Wer sich an der Hilfsaktion beteiligen möchte, könne das mit einer Spende auf das Konto der Gemeinde Kirchlinteln bei der Kreissparkasse Verden, IBAN DE93 2915 2670 0016 0021 80, Verwendungszweck „Ukrainehilfe“ tun.

Medikamente, Isomatten, Taschenlampen, Powerbanks, Batterien, Rucksäcke, Handschuhe

Um das Ladevolumen des Transports optimal auszunutzen, bittet das Team der Ukrainehilfe um zielgerichtete Sachspenden. Hierzu hat Igor Petruk, Bürgermeister aus Tlumatsch, eine Liste dringend benötigter Hilfsgüter übermittelt, um die Menschen vor Ort und insbesondere die große Zahl der Binnenflüchtlinge versorgen zu können. Dazu zählen insbesondere Medikamente, Isomatten und Schlafsäcke, Taschenlampen, Powerbanks und Batterien, Rucksäcke und Handschuhe und mit Blick auf den bevorstehenden kalten Winter vor allem warme Unterwäsche, Kleidung und Schuhe. „Für die leichtere Handhabe möge die Kleidung bitte gereinigt und zusammengelegt sein, aber nicht verpackt“, bittet Helfer Wilhelm Haase-Bruns die Spender. So sei es möglich, die Kleidung nach Größe und Art zu sortieren und platzsparend zu verpacken.

Die Sachspenden werden am Samstag, 19. November, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr in der Zimmerei Heinz Bischoff, Am Röhrskamp 5 in 27308 Kirchlinteln angenommen.

Kirchlintler Firma finanziert den Transport

Das Team vor Ort wendet sich mit der Bitte neben Privatpersonen auch gezielt an den Einzelhandel, schwer verkäufliche Lagerware dieser humanitären Verwendung zuzuführen. Ziel sei es, dass der Transport in der letzten Novemberwoche auf die Reise geht. Die Kosten für den Transport werden komplett von der Kirchlintler Firma Paletten Concept finanziert. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, wieder die Kosten für den Transport zu übernehmen“, drückt der Geschäftsführer Hanke Seegers seine Motivation aus.

„Wir haben mit Tlumatsch ein direktes Ziel und können entsprechend zielgenau helfen, dass dringend benötigten Dinge unsere Partner erreichen und auch entsprechend der Bedürftigkeit verteilt werden“, wirbt Jens Dreger aus dem Hilfe-Team für die Aktion.