Waldelefant könnte Neddener noch näher zusammenbringen

Ideen für Projekt gesucht: Ortsvorsteher Uwe Panten ruft zum Engagement auf

+ Mit dem Modell des Waldelefanten war der Verband deutscher Soldaten Neddenaverbergen beim Domweihumzug erfolgreich und nahm am Ernteumzug teil. - Foto: Röttjer

NEDDENAVERBERGEN - In Neddenaverbergen heißt es nach der umfangreichen Straßensanierung jetzt vorerst wieder: „Freie Fahrt“. Das nimmt der Neddener Ortsvorsteher Uwe Panten zum Anlass, die Bürger aufzurufen, sich weiter für ihre Ortschaft einzusetzen: „Nur wenn alle mit viel Engagement mit anpacken und sich gemeinsam den Projekten widmen, bringen wir unser Dorf weiter voran“, stellt er bei einem Pressegespräch fest. Als Einzelkämpfer könne kaum jemand alleine etwas aus eigener Kraft bewirken, das sei nur durch eine starke Gemeinschaft möglich.

Den Ortsvorsteher treibt schon länger die Frage um, wie Einwohner dazu beitragen könnten, durch Aktionen oder Ideen die dörfliche Gemeinschaft zu stärken. Er ist davon überzeugt, dass es dadurch vielleicht eher gelingen könnte, wirtschaftliche oder kommunalpolitische Entscheidungen zu beeinflussen. Damit würde die dörfliche Infrastruktur weiter erhalten oder sogar ausgebaut, damit „unser schönes Dorf“ auch in der Zukunft lebenswert bleibe.

In Nedden gebe es, erinnert Ortsvorsteher Panten, natürlich auch Beispiele für negative Entwicklungen, wie den vergeblichen Einsatz für den Erhalt der Filiale der Kreissparkasse. Doch habe man auch positive Erfahrungen gemacht, wie etwa bei der Dorferneuerung vor etwa 30 Jahren oder aktuell bei der Möglichkeit, die umfangreiche Sanierung der Dorfstraße mit eigenen Vorschlägen zu begleiten, die dann auch mit in die Planung einflossen und umgesetzt wurden.

Panten erwähnte eine weitere Idee, die er auf einer Bürgerversammlung im November auch bereits öffentlich gemacht hat: „Es geht darum, sich jetzt gemeinsam einem Projekt zu widmen, um damit die Bevölkerung noch mehr zu einer engen Gemeinschaft zusammenzuschweißen“. Er nannte ein spezielles Artefakt, das die Ortschaft Nedden sowie den Ortsteil Lehringen unverwechselbar gemacht und vor allem in der prähistorischen Forschung zu weltweitem Ruhm verholfen habe. „Ein Rohdiamant ist der Waldelefant, dessen Skelett 1948 beim Abbau von Mergel entdeckt wurde“. Er sei für Anregungen und Ideen offen, wie dieses „einzigartige Alleinstellungsmerkmal“ noch mehr in den Fokus der Bevölkerung gerückt werden könne. Er freue sich aber auch über alternative Vorschläge.

Panten würdigte noch die rege Beteiligung an der Gedenkfeier zum Volkstrauertag, vor allem auch von Jugendlichen. Bedingt durch die Verlegung in die Zeit der Dämmerung habe ein feierliches Ambiente mit Fackelträgern die Feierstunde geprägt. Einige Tage später habe es auch beim Laubharken auf dem Schulhof mehr Helfer als in den Vorjahren gegeben. Außerdem bat Panten um Mithilfe bei der Betreuung einer syrischen Flüchtlingsfamilie, vor allem bei der Bewältigung des Integrationskurses mit dem Erlernen der deutschen Sprache.

Ein Dank galt den Bürgern für das Verständnis bei den Einschränkungen bei den Sanierungsarbeiten der Dorfstraße, die nach einer kurzen Unterbrechung möglichst früh im kommenden Jahr mit den vierten Bauabschnitt im Kreuzungsbereich Trahe, Dorfstraße und Michaelisstraße, fortgesetzt würden. In Teilbereichen sei schon der Fußweg fertig gestellt. - rö