Vorbereitungen für Messe in Kirchlinteln auf Hochtouren

Der Verein emforce wird mit seinem Vorsitzenden Helmut Rothermel (3.v.r.) und seinen Paten wieder viele Aussteller auf der Berufs-Orientierungs-Messe begrüßen können.

45 Betriebe haben sich schon zur Berufsorientierung am 15. und 16. Februar angekündigt Der Verein emforce steckt mitten in den Vorbereitungen für die Messe.

Kirchlinteln – Der Verein emforce steckt mitten in den Vorbereitungen für die fünfte Berufs-Orientierungs-Messe (BOM). „Wir sind auf einem guten Weg und schon 45 Firmen, sowie ein hochkarätiger Referent haben zugesagt“, sagte der Vorsitzende Helmut Rothermel. Am Mittwoch, 15., und Donnerstag, 16. Februar, soll den Schülern der Oberschule am Lindhoop in Kirchlinteln und anderen Interessierten die Vielfalt an Ausbildungsberufen gezeigt werden.

Die regional bedeutsame Messe zur Berufsinformation findet alle zwei Jahre statt, musste aber wegen der Pandemie aussetzen. „Für letztes Jahr war alles vorbereitet, aber wir mussten absagen, leider“, so Rothermel. Entsprechend schwierig war die Arbeit des Vereins in den letzten Jahren, um Jugendliche über die Möglichkeiten in der Berufswelt zu informieren. „Wir dürfen erst seit Herbst als Paten wieder anfangen, in den Klassen zu arbeiten“, sagte er.

Die BOM sei ein Kernelement unter dem Motto „Schule trifft Wirtschaft“. Auch viele Ausbildungsbetriebe aus dem öffentlichen Sektor, wie die Gemeinde Kirchlinteln, die Polizei und die Bundeswehr werden vertreten sein. Die Karriereberatung des Heeres kommt mit ihrem 15 Meter langen Info-Truck auf das Schulgelände.

Gerade die bunte Mischung an Firmen und Institutionen soll den angehenden Azubis einen Überblick über die heutigen Möglichkeiten bieten. „Dabei sollen möglichst viele Berufsbilder praktisch erlebbar gemacht werden. Wir wollen den Jugendlichen aus den 8., 9. und 10. Klassen der Oberschule am Lindhoop, aber auch deren Eltern eine Vielzahl von Unternehmen, Institutionen und Einrichtungen vorstellen, die Ausbildungsplätze und auch Praktikumsplätze anbieten“, erklärt der ehemalige Firmenchef Rothermel weiter. Auch jüngere Schülerinnen und Schüler können beim Besuch der Veranstaltung einen ersten Einblick in die Arbeitswelt erlangen.

Auf dem Außengelände am Schulhof sollen für den Praktikernachwuchs Land- und Baumaschinen sowie der große Lastkraftwagen eines internationalen Logistikers zur Verfügung stehen, um das Interesse zu wecken.

Alles, was Rang und Namen hat in der regionalen mittelständischen Wirtschaft wird in Kirchlinteln erwartet. 45 Unternehmen, öffentliche Verwaltungen soziale Einrichtungen wie Alten- und Pflegeheime, haben sich schon angemeldet. Insgesamt 80 verschiedene Berufsfelder. Darunter sind Schutz Fahrzeugbau ebenso wie Bäckerei-Betriebe, Edeka Kirchlinteln, Gartz-Gartenbau, Emkon, Block, Stiftung Waldheim, Aller-Weser-Klinik, Autohäuser, Anwaltskanzleien, Autohaus Eggers, Finanzamt, Frerichs-Glas, Desma Schuhmaschinen, Röders Tec und andere Unternehmen aus Handel, Handwerk, Verwaltung und Pflege.

Über weitere Anmeldungen würde sich der Verein emforce freuen. Die Veranstalter hoffen auch darauf, dass sich möglichst viele Eltern für die Veranstaltung interessieren, da gerade sie als „Berater“ ihrer Kinder fungieren können. Die Schule oder die Paten können eben nicht alles übernehmen. Die Messe könne die Auswahl oder die Begeisterung für einen der vielen Berufe erleichtern beziehungsweise wecken. In der Vergangenheit hätten sich viele Praktika durch die Messe ergeben, weil hier die erste Kontaktaufnahme mit dem zukünftigen Chef oder Ausbilder am unkompliziertesten sei.

Dazu passt ideal das Highlight am Vorabend der Messe. Am 15. Februar wird der populäre Hamburger Motivationscoach Sven Bauer zu einem lebendigen Vortrag erwartet. „Nimm dein Glück selbst in die Hand“, ist die Überschrift, sie soll die Schüler für einen erfolgreichen Messebesuch motivieren. „Sven Bauer hält seine Vorträge nicht nur unterhaltsam und lebendig, er zeigt auch immer wieder die direkte Anwendbarkeit seiner Ausführungen im schulischen, beruflichen, wie im privaten Bereich. Ein kurzweiliger Vortrag auf wissenschaftlicher Basis“, wirbt Rothermel für das Event, das normalerweise nur für mehrere Tausend Euro gebucht werden könne. Daher sei das auch ein Veranstaltungstip für alle Erwachsenen.