Von Lintlo über Linthull bis Kirchlinteln

Von: Hermann Meyer

Ab sofort bitte nur noch Kirchlinteln: Landrat Dr. Seiferts Text als amtliche Mitteilung für die Presse. Repro: Meyer © Privat

Wie die Dorfbewohner einst um ihren Ortsnamen streiten mussten

Kirchlinteln – Im kommenden Jahr feiert die Ortschaft Kirchlinteln ihren 900. Geburtstag. Den Ortsnamen, wie wir ihn alle kennen und schreiben, gibt es offiziell aber erst seit 125 Jahren.

Obwohl sich die einheimische Bevölkerung schon lange davor an der Bezeichnung Kirchlinteln – auf Plattdeutsch Kerklinteln – orientiert hat. Nicht aber die staatlichen Institutionen Post und Bahn. Beide Verwaltungen benutzten die Ortsbezeichnung Groß Linteln: die Post auf ihren Stempeln, die Reichsbahn für das Bahnhofsschild und den Fahrplan. Und in Predigten tauchte immer wieder noch eine andere Bezeichnung für Kirchlinteln auf: Lintelohe. Aber auch der bedeutende Dichter der niederdeutschen Sprache, August Freudenthal (1851-1898), benutzte in seiner Beschreibung über den Ort im Jahr 1893 noch den Titel „Großlinteln“.

Für viele Bürger der Ortschaft waren diese unterschiedlichen Schreibweisen eine unbefriedigende Situation. Im April 1897 richteten darum die Einwohner Kirchlintelns eine „gehorsamste Bitte um Festsetzung einer einheitlichen Namensbezeichnung hiesigen Ortes“ an die königliche Regierung in Stade. Bereits im November 1835 wurde durch die Landdrostei Stade verfügt, dass der Ort von allen Behörden „in allen Verhandlungen, Verfügungen und Dokumenten mit dem Namen Kirchlinteln belegt und bezeichnet werde“.

Allein die evangelische Landeskirche hielt sich nicht daran und blieb bei der Schreibweise Lintelohe. Das führte 1843 dazu, dass das Amt Verden sich an Stade wandte: „Allein nur das Königliche Konsistorium hat den alten Namen Lintelohe beibehalten und weicht so wenig davon ab, daß alle Anträge, Berichte oder sonstige Eingaben für das Kirchspiel Kirchlinteln und dessen Einwohner oder für die dasige Kirche und deren Angehörige oder deren Angelegenheiten unter der Bezeichnung Lintelohe beantwortet werden.“ Das Amt bittet die Stader Landdrostei, gehorsamst darauf hinzuwirken, dass auch das königliche Konsistorium sich den getroffenen Bestimmungen über die Benennung des Kirchdorfes anschließt. Ob sich die Landeskirche in diesem Fall umentschieden hat, ist nicht bekannt.

Bekannt ist aber, dass 1897 die Kirchlintler aufbegehrten und sich an die königliche Regierung wandten. In dem Schreiben wiesen sie darauf hin, dass Anfang der 1870er-Jahre die Bahnstrecke Langwedel-Uelzen eröffnet wurde und der Bahnhof Groß Linteln bezeichnet wurde. Im Gegensatz dazu führe der Stempel des Ortsvorstehers den Namen Kirchlinteln. Die Postanstalt stempele mit Groß Linteln, und das Kirchensiegel laute Kirchlinteln.

„Diese Doppelbezeichnung führte schon häufiger zu argen Unzuträglichkeiten, welche je länger, je mehr bei den Eingesessenen unseres Orts den Wunsch nach einer Regelung hervorrufen“, argumentierten die Unterzeichneten. Der Name Kirchlinteln sei so populär, „daß jeder Eingeborene hiesiger Gegend nur von ,Kirchlinteln’ redet, und daß wir darum den Wunsch haben, die Bezeichnung ,Kirchlinteln’ als die allein richtige festgesetzt zu sehen“.

Am 16. August 1897 schrieb der Regierungspräsident aus Stade an den Verdener Landrat: „Ich bin damit einverstanden, daß an dem bisher offiziell gewesenen Namen Kirchlinteln festhalten wird.“ Die Kirchlintler Bittsteller – unter anderem der Organist L. Holste und der Ökonom C. Mählmann – wurden hierüber informiert. Einen Monat später veröffentlichte die Presse im amtlichen Teil, dass die Eisenbahnhaltestelle und die Postagentur fortan nur noch den Ortsnamen Kirchlinteln verwenden sollen.