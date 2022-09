Förderverein zieht positive Bilanz: von Bücherbox bis Weihnachtsbaum

Der ausgeschiedene und der neue Vorstand des Fördervereins. Vordere Reihe, von links: Sonja Wunderlich, Simone Amthor; hintere Reihe, von links: Maria Perlik, Stephanie Meyer, Linda Lange und Isabel Ueltzen. © Förderverein

Der Förderverein des Kindergartens Holtum (Geest) zieht auf seiner Mitgliederversammlung eine positive Bilanz. Die Vorsitzende Stephanie Meyer blickte auf zahlreiche Aktivitäten zurück.

Holtum (Geest) – Auf ein erfolgreiches Jahr blickten die Mitglieder des Fördervereins des Kindergartens Holtum (Geest) jetzt zurück.

Die erste Vorsitzende Stephanie Meyer begrüßte Mitglieder und Gäste zur Jahreshauptversammlung und berichtete über die vielfältigen Aktivitäten des Vereins. Hierzu zählten unter anderem die gut angenommene Bücherbox, das Laternelaufen, der Weihnachtsbasar und der aufgestellte Weihnachtsbaum am Außenbereich des Kindergartens sowie verschiedene Anschaffungen im Jahr 2021.

Auch verwies Meyer auf den abermals sehr erfolgreichen Flohmarkt, der im Jahr 2022 nach zweijähriger Corona-Zwangspause endlich wieder durchgeführt werden konnte.

Neu wurden die Ämter der zweiten Vorsitzenden mit Isabel Ueltzen und der Schriftwartin mit Linda Lange besetzt. Als Kassenprüferinnen wurden Claudia Wilbuer und Maria Perlik bestellt. In ihren Ämtern bestätigt wurden die erste Vorsitzende Stephanie Meyer sowie die Kassenwartin Sonja Wunderlich.

Ausblickend für das kommende Jahr wird es wieder einen Flohmarkt am 1. Mai 2023 geben; weitere Aktivitäten befinden sich noch in der Planung.

„Wer Ideen und Anmerkungen hat, kann sich per E- Mail an foerderverein-kiga-holtum-geest@web.de an den Vorstand wenden“, schreibt der Förderverein abschließend in seiner Pressemitteilung.