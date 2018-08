Vollsortimenter Edeka in Kirchlinteln eröffnet

Markt mit wichtiger Funktion

+ © Leeske Mitten im Ortskern einkaufen: der neue Edeka hat seit Donnerstag geöffnet. © Leeske

Kirchlinteln - Nach vielen Diskussionen und elf Monaten Bauzeit war es nun endlich so weit: der neue Edeka Markt hat Donnerstag seine Pforten in Kirchlinteln geöffnet. Schon von Weitem ist sichtbar, wo dieser neue Supermarkt steht. Denn das riesige Ortsschild am Eingang macht schon fast dem weltbekannten Pendant in den Hügeln von Hollywood Konkurrenz.