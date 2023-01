Viel Neues in Nedden: Ortsvorsteher über die Zukunftsthemen

+ © Raczkowski Das alte Feuerwehrhaus an der Michaelisstraße in Neddenaverbergen hat bald ausgedient, erzählt Ortsvorsteher Ulrich Dittmer, hier mit Rauhaardackel Asta. © Raczkowski

Mächtige alte Bäume, wichtige archäologische Funde und schöne große Bauernhäuser – das alles kommt einem womöglich in den Sinn, wenn man an die Ortschaft Neddenaverbergen im Kirchlintler Kleinbahnbezirk denkt. Aber das traditionsbewusste Dorf habe auch einige echte Zukunftsthemen, berichtet Ulrich Dittmer und erzählt von schnellem Internet durch Glasfaser, von modernen Wärmeleitungen und von geplanten Bauprojekten.

Neddenaverbergen – „Der Blick in die Zukunft von Neddenaverbergen darf positiv sein“, sagt der 60-jährige Landwirt, der das Ortsvorsteher-Amt vergangenes Jahr von Uwe Panten übernommen hat. Mit Asta, seinem Rauhaardackel an der Seite, zeigt Dittmer das Feuerwehrhaus des Dorfes. Es sei zu klein für eine Stützpunkt-Feuerwehr und könne an dieser Stelle auch nicht mehr erweitert werden, erzählt der Ortsvorsteher von den Plänen der Gemeinde, an der Kreisstraße 13 ein neues Domizil für die örtlichen Brandschützer zu bauen. Das sei eine gute Sache, er selbst habe dafür das betreffende Grundstück an die Gemeinde verkauft. „Aber ich gebe zu: Ein klein wenig traurig bin ich schon, wenn die Feuerwehr aus der Michaelisstraße verschwindet.“ Denn sein eigener Bauernhof liege direkt gegenüber und es habe ihm immer gefallen, die Feuerwehr in unmittelbarer Nachbarschaft zu wissen.

Dort, wo das neue Feuerwehrhaus entsteht, wird auch ein neuer Mehrzweckplatz angelegt. Der alte Bolzplatz an der Straße Zum Bergfeld würde deswegen aufgegeben und zu Bauland umgeplant. „Das ist eine sehr gute Entwicklung, allerdings hätten wir schon vor langer Zeit Bauland gebraucht.“ Viele junge Leute seien über die Jahre abgewandert, hätten in anderen Ortschaften Häuser gekauft oder gebaut. „Wenn jemand in Nedden leben möchte und dann nicht die Möglichkeit dazu hat, finde ich das schade.“

Von Wärmenetz bis Waldelefant

Dittmer, verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Söhnen, möchte, dass Nedden auch in Zukunft ein Dorf mit hoher Lebensqualität ist. Ein Dorf, das zum einen zu seiner landwirtschaftlichen Prägung stehe, sich zum anderen nicht vor Neuerungen verschließe.

Dass sich so viele Dorfbewohner an seinem Wärmeleitungsprojekt beteiligen, freut ihn sehr. Auf seinem Hof wurde jüngst eine Holzhackschnitzelanlage errichtet, die künftig circa 70 Haushalte mit Wärme versorgen wird. „Beim Verlegen der Leitung haben wir direkt Leerrohre für Glasfaser in die Erde gebracht“, so Dittmer. So stünde auch einem schnellen Internet nichts mehr im Weg. In wenigen Wochen soll die Heizung in Betrieb in genommen werden.

Er sei grundsätzlich offen für neue Ideen. So habe er auch das umstrittene und derzeit auf Eis liegende Waldelefanten-Kunstprojekt eigentlich gar nicht so verkehrt gefunden. „Aber man müsste das einfach etwas anders aufziehen.“ Ein Erlebnispfad zu den Fundorten des Waldelefanten und der Lehringer Lanze im Bereich der Mergelkuhlen, ein Spielplatz, zum Beispiel mit Wackel-Waldelefanten für Kinder, Infotafeln – eben ein echtes Ausflugsziel in Kombination mit dem 3-D-Kunstwerk. „Das fände ich gut. Aber das würde natürlich viel Mühe machen und da müsste jemand Lust haben, so etwas zu planen.“

Das neue Ehrenamt als Ortsvorsteher sei teilweise schon recht aufwändig. „Zum Beispiel das Thema Friedhof, da hätte ich nicht gedacht, dass da so viel dran hängt und dass da so viele Anfragen kommen.“ Auch die alten Bäume in der Ortschaft, die für viel Laub und teilweise auch Straßenschäden sorgten, seien immer wieder Thema. „Mittlerweile habe ich aber durchschaut, wen man im Rathaus anrufen kann, wenn zum Beispiel eine Straßenlaterne kaputt geht“, sagt Dittmer schmunzelnd.