Vertrag mit Wunschpartner

verden-kirchlinteln - Fünf Jahre währt die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Kirchlinteln und dem Kinderhaus der Lebenshilfe in Eitze. „Die Einrichtung ist unser absoluter Wunschpartner“, lobte Kirchlintelns Bürgermeister Wolfgang Rodewald. Mit diesen Worten setzte der Verwaltungschef gestern seinen Namen unter einen Vertrag für eine neuerliche Laufzeit bis zum Jahr 2023, inklusive Option auf eine weitere Verlängerung.

Während im Haus die Verwaltung ihre Arbeit machte, herrschte draußen auf dem weitläufigen Gelände der Lebenshilfe Eitze Hochbetrieb. Kinder im Vorschulalter tobten über das Gelände oder ließen es in einer abgeschiedenen Sandkiste, umgeben von viel Grün, etwas ruhiger angehen. So auch die Krippenkinder aus Kirchlinteln. Sie hatten es sich mit ihren Erzieherinnen auf einem schattigen Plätzchen gemütlich gemacht. „Derzeit werden aus unserer Gemeinde zehn Kinder im Alter von bis zu drei Jahren in Eitze betreut“, wusste Rodewald.

Eine Verbindung, die mehr und mehr gewachsen ist. Als sich vor fünf Jahren abgezeichnet hatte, dass die Gemeinde nicht allen Eltern, die sich eine Betreuung für ihren Nachwuchs wünschen, einen Platz in einer örtlichen Krippe anbieten konnte, schaute die Verwaltung über die Grenzen und wurde in Eitze fündig. So brauchte nicht selber gebaut und konnte zugleich auf bewährte Kräfte vertraut werden. Im Haus an der Eitzer Dorfstraße fanden Eltern und Kinder alles unter einem Dach vor, vom Personal bis hin zu den Räumen. „Wo Bedarf ist, kann zudem jederzeit beratend und fördernd geholfen werden“, erklärte Leiterin Brigitte Bertram. Das Credo der Lebenshilfe im Landkreis lautet: „Für alle Kinder eine individuelle Förderung.“

In Kirchlinteln hat sich die gute Zusammenarbeit offensichtlich weiter rumgesprochen. Die Nachfrage nach Krippenplätzen ist groß. „Und es werden immer mehr Eltern, die ihre Kinder schon früh betreut haben möchten“, so Anke Preuß von der Verwaltung.

Anlass für die Gemeinde, in Eitze nachzufragen, ob mit dem neuen Vertrag zugleich fünf weitere Kinder aufgenommen werden können. „Bereits im vergangenen Jahr wurden Gespräche geführt und wir sind froh, dass sie zum Erfolg geführt haben“, erklärte Rodewald. Sein Pendant auf Seiten der Lebenshilfe, Geschäftsführerin Antje Jordan, signalisierte stellvertretend für ihre Einrichtung ebenfalls Zustimmung. „Das Miteinander klappt reibungslos“, spielte sie den Ball in Richtung Rodewald zurück, und so setzte die Geschäftsführerin ebenfalls ihren Namenszug unter den Vertrag.

Damit dürfen 15 Kleinkinder, betreut von drei Erzieherinnen, ab dem 1. August bis zum Jahr 2023 die Krippe in Eitze besuchen. Bleibt es bei der guten Zusammenarbeit, verlängert sich ein Jahr vor Ablauf die Vereinbarung automatisch. „So haben wir Planungssicherheit“, freute sich Rodewald über die Zusatzklausel. Denn soviel ist sicher: „Wir werden diese Plätze und sehr wahrscheinlich noch weitere brauchen“, lautete seine Prognose. - mw