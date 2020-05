Nur verschoben: Das große Fest zum 100.

Kirchlinteln-Heins - Von Hermann Meyer. Ein halbes Jahr nach der Gründung des Schützenvereins Heins feierten die Mitglieder ihr erstes Schützenfest. Das liegt nun einhundert Jahre zurück. Auf dem Hof von Gast- und Landwirt Hermann Diercks in Groß Heins wurde es im Mai 1920 ausgerichtet, und der Besitzer wurde auch gleich Schützenkönig. Seit der Wiedergründung nach dem Zweiten Weltkrieg wird das Fest immer am 1. Mai ausgerichtet. Gestern hätte eigentlich das große Jubiläum gefeiert werden sollen: 100 Jahre.

Den großen Plänen machte die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. „Wir hätten am 1. Mai 500 Schützen aus circa 25 Vereinen erwartet“, sagt Pressewart Gerhard Norden. Die Jubiläumsfeierlichkeiten werden nun um ein Jahr verlegt. Seit zwölf Monaten laufen die Planungen, und da viele der 81 Mitglieder vom Festausschuss für die Vorbereitungen zum großen Fest eingeplant waren, sollte am 18. April ein internes Schützenfest mit Königsproklamation stattfinden.

Auch das wurde abgesagt. „Wir gehen davon aus, dass wir das im Herbst nachholen können“, hofft Vereinsvorsitzender Friedel Meyer. Die Pokale für Königs- und Preisschießen seien fertig und hätten die Jahreszahl 2020 eingraviert, sagt er. Sie sollen ohne Änderung für die Feierlichkeiten im kommenden Jahr an die Gewinner überreicht werden.

„Leider wird uns das 600-Quadratmeter-Festzelt, das wir in diesem Jahr noch zum 2018er-Preis bekommen hätten, zehn Prozent mehr kosten“, weist Meyer auf den Nachteil der Verlegung hin. Froh ist er aber, dass die Organisatoren bereits jetzt Zusagen von Spielmannszügen, Schaustellern und Gastronomieständen fürs nächste Jahr haben.

Alle Einwohner aus Groß und Klein Heins sowie Goldborn waren zur Gründungsversammlung des Vereins am 19. November 1919 in die Gastwirtschaft Diercks eingeladen. Initiatoren waren Lehrer Adolf Quick, Revierförster Carl Heimberg und Hermann Diercks. Der Zweck des neuen Vereins wurde in der am gleichen Abend beschlossenen Satzung festgelegt: „Der unter dem Namen ,Schützenverein für Groß-Heins und Umgebung’ gegründete Verein bildet eine geschlossene gesellschaftliche Vereinigung, deren Zweck es sein soll, die Belebung und Erhaltung des Geistes zu fördern durch das Band brüderlicher Vereinigung mit Ausschluss politischer Bestrebungen.“ Mitglied durften nur unbescholtene Männer werden, die das 17. Lebensjahr vollendet hatten.

Bis 1971 war der Schützenverein nur Männern vorbehalten. Mit der Mitgliedschaft von Irmgard Bartels 1972 änderte sich das, und ein Jahr später wurde schon eine 22-köpfige Damenriege gegründet. Ab 1973 gibt es Schützenköniginnen und Schützkönige.

Die Schützinnen brachten neuen Schwung ins Vereinsleben. „Es blühte richtig auf“, ist in der 80-seitigen Festschrift zu lesen. Zudem bildeten die Damen mit den Schützen Schießsportmannschaften und beteiligten sich erfolgreich an Rundenwettkämpfen. Auch der Bau des Schützenhauses im Jahr 1990 trug zur weiteren positiven Entwicklung des Vereins bei. Die Sportschützen brauchten nun nicht mehr in die benachbarten Orte Kükenmoor und Schafwinkel fahren, um dort zu üben. Eine besonders erfolgreiche Mannschaft betand aus den vier Brüdern Heinrich, Jürgen, Volker und Hermann Luttmann innerhalb des Schützenvereins Heins in der Disziplin Luftpistole auf Kreisebene. Im Jahr 2001 stellte der Verein sogar 13 zum Teil erfolgreiche Mannschaften.

Um 1970 war der Anteil von Kindern und Jugendlichen im Verein so groß, dass sich der Vorstand ein Jahr nach dem 50-jährigen Jubiläum entschloss, ab 1971 eine Jugendkönigin und einen Jugendkönig zu proklamieren.

Seit Ende der 1990er-Jahre wurden in Heins dann internationale Schützenfeste gefeiert. Mit dem niederländischen Verein Schutterij Oldensaele pflegen die Schützenbrüder und -schwestern freundschaftliche Verbindungen, die zu gegenseitigen Besuchen und gemeinsamen Feierlichkeiten führten.

Neben den Schützenfesten unterstreicht eine große Anzahl von Veranstaltungen die hohe Bedeutung des Schützenvereins innerhalb des Dorflebens. In den kleineren Ortschaften übernehmen Feuerwehr und Schützenverein so die Rolle als Garanten für ein gesellschaftliches Miteinander. Wenn die Corona-Epidemie es zulässt, soll am Sonnabend, 1. Mai 2021, das Jubiläum nachgeholt werden, sind sich die Verantwortlichen einig.