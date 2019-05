Vernünftige Düngung für den Klimaschutz

Neddenaverbergen - Von Henning Leeske. Eine vernünftige Düngung verbessert den Humusgehalt des Bodens. Sie dient dem Klima- und Grundwasserschutz. So lautete das Fazit einer gut besuchten Veranstaltung mit zahlreichen Landwirten aus der Region und dem Agrarsprecher der CDU-Landtagsfraktion Helmut Dammann-Tamke auf dem Clasen-Hof in Neddenaverbergen.

Eingeladen hatten die Landwirte Rathje Clasen und Wilhelm Hogrefe vor dem Hintergrund der öffentlichen Diskussion über eine Verschärfung der Düngeverordnung durch die zuständigen Bundesministerien. Denn Messungen ergaben deutlich mit Nitrat belastete Regionen in Niedersachsen, weswegen Brüssel Druck mache. Umstritten sei dabei insbesondere, dass künftig Zwischenfrüchte nicht mehr gedüngt werden dürften. „Dieses wäre aus fachlicher Sicht völlig falsch“, so Rathje Clasen, der sich nach eigener Aussage seit vielen Jahren erfolgreich darum bemühe, mit einer Bodenbegrünung im Winterhalbjahr die Fruchtbarkeit und Wasserhaltefähigkeit seiner sandigen Böden zu verbessern. Überzeugend demonstrierte er das mit einem Experiment. Der schlechte Boden ohne Humus konnte den simulierten Starkregen überhaupt nicht speichern. Dieser floss direkt nach unten.

Auch Carsten Meyer, der im Auftrag des Trinkwasserverbandes die Wasserschutzberatung für Landwirte durchführt, bestätigte die Erkenntnisse von Clasen. Den naturwissenschaftlichen Hintergrund erläuterte der Agraringenieur Wilhelm Hogrefe: „Die grünen Pflanzen der Zwischenfrüchte bauen in ihren Zellen organische Substanz auf, die im Frühjahr in den Boden eingearbeitet wird. Die kleinen Bodenlebewesen machen daraus Humus.“ Humus sei als organische Substanz reich an Kohlenstoff. Im Humus sei das klimaschädliche Kohlenstoffdioxid gespeichert. „Pflanzen, die nicht gedüngt werden, wachsen schlechter. Angemessene Düngung dient also dem Klimaschutz“, sagte Hogrefe als aktiver Landwirt.

Agrarexperte Helmut Dammann-Tamke berichtete, dass sich die CDU-Agrarsprecher der 16 Landtagsfraktionen darin einig seien, dass für den Anbau von Zwischenfrüchten auch künftig eine zielgerichtete Düngung möglich sein müsse. Der erste Ansatz, Grünland komplett von der auszuschließen, sollte dringend geändert werden. „Grünland ist die Lösung, was die Auswaschung des Stickstoffs im Boden angeht, nicht das Problem.“ Denn gerade Grünland speichere die Nähstoffe im Boden. „Wir hoffen nun, dass sich diese Erkenntnis auch im Umweltministerium in Berlin durchsetzen wird.“ Allerdings gelte es auch, den „schwarzen Schafen“ unter den gewerblichen Tierhaltern Einhalt zu gebieten. „Humus ist das A und O. Wir brauchen eine dicke Ackerkrume auf unseren Böden“, sagte Hogrefe abschließend.

Die zahlreichen Berufskollegen diskutierten noch intensiv mit den Experten aus Politik und Forschung verschiedene Ansätze aus dem Dilemma der Nitratbelastung im Grundwasser bei gleichzeitiger landwirtschaftlicher Nutzung. Hier solle auch die Ursachenforschung weiter betrieben werden, welchen Anteil die landwirtschaftliche Düngung überhaupt daran habe. lee