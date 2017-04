Vereiste Autobahn führt am Ostersonntag zu Unfällen

Kirchlinteln - Zwei Unfälle sind am Ostersonntag aus einem starken Hagelschauer auf der A27 resultiert.

Zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Walsrode-West habe sich eine geschlossene Eisdecke gebildet, berichtete die Polizei am Montag.

Ein 46 Jahre alter Mann aus Hannover kam mit seinem Fahrzeug durch die Glätte von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen, die Insassen blieben jedoch unverletzt.

In ein Krankenhaus musste vorsorglich eine 32-Jährige aus Bremen gebracht werden. Sie war ins Schleudern geraten und im Anschluss in die Mittelleitplanke geprallt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 7500 Euro.

ml

Rubriklistenbild: © dpa