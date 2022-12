„Kunst Kultur Kirchlinteln“ steckt in der Krise

Von: Hermann Meyer

Teilen

2011: Eröffnung mit Wolfgang Rodewald, Kurt Hoffmann-Rietzler und Dennis Pumm © Hermann Meyer

Der Verein steht vor dem Aus. Kunstschaffende und künstlerisch tätige Personen werden als ehrenamtliche Kräfte gesucht um sein Weiterbestehen zu sichern.

Kirchlinteln – „,Kunst Kultur Kirchlinteln' geht in diesem Jahr wieder mit einem vielfältigen kulturellen und künstlerischen Angebot an den Start. Die Gemeinde ist dann wieder eine attraktive Adresse für Kunstfreunde, Radfahrer, Landliebhaber, Musikfreunde, Nostalgiker und Kreative!“

So war es in einer Pressemitteilung des Vereins zu lesen, die sich allerdings auf das Jahr 2018 bezog. Das war dann auch die bislang letzte Veranstaltung, die so wie deren Vorläufer über die Gemeindegrenzen hinaus große Aufmerksamkeit erreichte.

2011: Thomas Hoffmann vor seinem KKK-Gemälde. © Hermann Meyer

Beschluss zur Auflösung des Vereins schon auf der Tagesordnung

Mittlerweile sind vier Jahre vorbei, und ob es im kommenden Jahr wieder ein dörferumspannendes Angebot mit Künstlern jeglicher Art in der Gemeinde Kirchlinteln geben wird, steht in den Sternen. In der Einladung des Vereins Kunst Kultur Kirchlinteln zur Mitgliederversammlung am Montag, 19. Dezember, im Lintler Krug ist unter Punkt drei der Tagesordnung der „Beschluss zur Auflösung des Vereins“ aufgeführt. Dennis Pumm, erster Vorsitzender, sagt, dass er beruflich bedingt nicht mehr die Zeit hat, sich um die organisatorischen Belange einer weiteren Veranstaltung im kommenden Jahr zu kümmern. Zudem hätten sich in den vergangenen vier Jahre nur ganz wenig Kunstschaffende gemeldet, die sich um ein Weiterbestehen von KKK bemühten. Zwischenzeitlich habe sich auch die Kunstszene teilweise verändert. So gebe es beispielsweise das Kunstzentrum Alte Molkerei in Schafwinkel praktisch nicht mehr. Auch für Kurt Hoffmann-Rietzler, zweiter Vorsitzender und Mitinitiator der Kunst- und Kulturtage in der Gemeinde, stellt sich die Frage einer Fortführung, schließlich würde man auch nicht jünger.

Ehrenamtliche Kräfte gesucht

„Wenn wir im kommenden Jahr wieder, Kunst Kultur Kirchlinteln' anbieten wollen, brauchen wir nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch ehrenamtliche Kräfte im Orga-Team“, sagt Hoffmann-Rietzler. Ratsmitglied Elke Beckmann nahm das zum Anlass, Bürgermeister Arne Jacobs zu bitten, das Thema auf die Tagesordnung der Ortsvorsteher-Dienstversammlung zu setzen. Alle 17 Ortsvorsteher sowie deren Stellvertreter werden nun bis Ende des Jahres in ihren jeweiligen Dörfern Kunstschaffende und künstlerisch tätige Personen ansprechen, um sie zu überzeugen, sich für ein Weiterbestehen des kulturellen Angebots in der Gemeinde zu engagieren.

Wollen bis Jahresende in ihren Dörfern künstlerisch tätige Personen ansprechen: die 17 Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher und deren Stellvertreter. © Hermann Meyer

Die Namen sind dann per E-Mail an Elke Beckmann, E-Beckmann@web.de, weiterzuleiten, damit dann in einem zweiten Schritt der Personenkreis von der Gemeindeverwaltung zu einem gemeinsamen Treffen eingeladen wird.

„Kunst Kultur Kirchlinteln“ genieße weit über die Gemeindegrenzen hinaus einen guten Ruf. „Wir präsentieren diese Gegend, machen sie interessant für Menschen, die hier dann auch mal ihren Urlaub verbringen. Wir haben die Städter hierher geholt“, blickt Hoffmann-Rietzler voll Stolz zurück. Elke Beckmann appelliert an alle: „Lasst uns gemeinsam anpacken, damit KKK nicht stirbt und die Gemeinde auch zukünftig eine attraktive Adresse für Kunstfreunde, Radfahrer, Landliebhaber, Musikfreunde, Nostalgiker und Kreative bleibt!“