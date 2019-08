Großfeuer vernichtet Rinderstall: Tiere sterben qualvoll in den Flammen

Ein Großfeuer eines Rinderstalls beschäftigt die Feuerwehren im Landkreis Verden. Die angrenzende B215 musste aufgrund der Löscharbeiten und einer starken Rauchentwicklung gesperrt werden.

Kirchlinteln - Ein Großbrand eines kombinierten Stall- und Scheunengebäudes im Bereich Heidkrug (Gemeinde Kirchlinteln) an der B 215 zwischen Verden und Rotenburg hält derzeit dieFeuerwehr in Atem. Die Feuerwehren der Gemeinde Kirchlinteln wurden um 13.19 Uhr alarmiert. Die Bundesstraße wurde während der Löscharbeiten in diesem Abschnitt gesperrt. Von Verden kommend ist die Straße ab dem Abzweig nach Völkersen gesperrt.

Großfeuer im Landkreis Verden: Rinderstall in Holtum (Geest) brennt

Das Dach des Gebäudes brach teilweise zusammen und wurde dann gezielt eingerissen. Unbestätigten Angaben zufolge konnten die meisten Tiere noch rechtzeitig aus dem brennenden Gebäude geholt werden. Sie sollen teilweise Verbrennungen erlitten habe. Im Stall waren aber zumindest im hinteren Bereich verbrannte Tiere zu sehen.

+ Das Stallgebäude ist mittlerweile eingestürzt. © Wiebke Bruns

Landkreis Verden: Rinderstall in Holtum(Geest) brennt

Die Löscharbeiten dürften noch einige Zeit andauern. Nach Angaben der Feuerwehr ist die Einsatzdauer derzeit noch unklar. Im weiteren Einsatzverlauf wird das mittlerweile eingestürzte Stallgebäude vollständig geräumt werden müssen. Weiterhin muss eingelagertes Stroh auf einem naheliegenden Feld auseinandergezogen und abgelöscht werden. Dazu unterstützen zahlreiche Landwirte Die Einsatzdauer ist derzeit noch nicht abschätzbar.

+ Ein Großfeuer eines Rinderstalls beschäftigt derzeit die Feuerwehren im Landkreis Verden. © Wiebke Bruns Rund 100 Einsatzkräfte der Gemeindefeuerwehr Kirchlinteln sowie der Stadtfeuerwehr Verden, vom Deutschen Roten Kreuz, Polizei sowie diversen Fachunternehmen befinden sich aktuell im Einsatz. Aktuell ist die angrenzende B215 aufgrund der Löscharbeiten und einer starken Rauchentwicklung gesperrt.

Wiebke Bruns/Feuerwehr



Weitere Nachrichten aus Niedersachsen

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Freitag, 23. August, ist der Fahrer ums Leben gekommen. Zwei weitere Insassen sind verletzt worden. Das Auto prallte in der Gemeinde Kirchlinteln frontal gegen einen Baum.