Frau kracht in Auto ihres Partners - dann geht im Supermarkt das Licht aus

Am Samstagabend kam es in Kirchlinteln in der Hauptstraße (L171) in Fahrtrichtung Verden zu einem folgenschweren Verkehrsunfall

Folgenschwerer Unfall in Kirchlinteln. Eine Frau kracht in das Auto ihres Lebensgefährten - die Bilanz: Zwei Verletzte und Stromausfall in einem Supermarkt und mehreren Gebäuden.

Kirchlinteln - Am Samstagabend kam es in Kirchlinteln in der Hauptstraße (L171) in Fahrtrichtung Verden zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen zwei Autos, der eine über vierstündige Vollsperrung der Hauptstraße in beide Richtungen notwendig machte.

Kirchlinteln: Auto schleudert in Scheibe von Supermarkt

Nach Angaben der Polizei bremste ein ein 53-jähriger Mann in einem grauen Seat Ibiza plötzlich vor einem Supermarkt. Seine hinter ihm in einem grünem Hyundai Getz fahrende 52-jährige Lebensgefährtin fuhr auf den Seat des Mannes auf und schleuderte mit ihrem Auto in eine Fensterscheibe des Lebensmitteldiscounters, nachdem sie durch eine Hecke und einen Zaun gebrochen war.

+ Die 52-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt. © Wiebke Bruns



Die Frau verletzte sich schwer und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Währenddessen schleuderte der 53-Jährige ebenfalls mit seinem Pkw herum, prallte gegen eine Straßenlaterne, einen Stromkasten und verletzte sich dadurch leicht. Bei beiden Beteiligten bestanden Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung, sodass Blutproben entnommen wurden, um den Verdacht aufzuklären.

Kirchlinteln: Stromausfall im Supermarkt

Durch dem Unfall fiel in dem Supermarkt, wie auch in mehreren weiteren Gebäuden der Strom aus, was die Kühlung der Lebensmittel unterbrach. Der insgesamt entstandene Schaden dürfte nach ersten Erkenntnissen im hohen fünfstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen zum Unfall und der Ursache des Geschehens wurden noch in der Nacht durch die Polizei Verden aufgenommen.

