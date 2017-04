Nadeln klappern

Kirchlinteln - Von Wiebke Bruns. „Du sollst nicht stehlen“, sagt zwar das siebte Gebot, doch das gilt nicht für gute Ideen. So verhielt es sich auch mit der „Langen Nacht der Nadeln“, die am Freitagabend erstmalig im Gemeindehaus der St. Petri-Gemeinde in Kirchlinteln stattfand. „Geklaut“ hatte das Pastorenpaar Merle und Dennis Oswich die Idee bei einer guten Freundin und wenn es beim ersten Mal auch eine kleine Runde war, so waren doch alle begeistert.

Handarbeiten erfährt gerade eine Renaissance, war man sich einig. Viele junge Frauen entdecken das Nähen wieder für sich und gestalten mit Freude die Kleidung ihrer Kinder selbst. Außerdem habe es Handarbeitsgruppen auch immer in der Gemeinde gegeben. Statt nur für sich alleine, ist es doch schön in gemütlicher Runde zu stricken, sticken, nähen oder dergleichen. An der Organisation des Abends beteiligt war Annika Beckmann.

Einig war man sich auch bei der Frage, warum kein handarbeitender Mann dabei war. Die würden lieber grillen, so die Meinung.

Pastor Dennis Oswich schaute als Quotenmann zwar nur zu, wäre aber durchaus in der Lage eine Mütze zu häkeln. „Ich bin nicht mehr in Übung“, verriet er. Außerdem fehle die Zeit, jetzt wo er im Pfarrdienst sei. Seine Mützen seien aber durchaus von der Qualität gewesen, dass er diese gerne und in scheinbar bemerkenswerter Zahl verschenkt hat.

Freude bereiten den Beschenkten gewiss auch die kleinen genähten Hühner, auf die sich Elke Beckmann derzeit spezialisiert hat. Rosi Gauster näht kleine Häuser, die sie jedoch zu große Patchworkdecken zusammenfügt. Die Häuser werden stets aus gestreiften Hemden gefertigt. Der Blick fiel automatisch zum Pastor. Uni hellblau – Glück gehabt. „Sonst wären sie mein nächstes Opfer“, gab die Kirchlintlerin ihm lachend zu bedenken.

Nicht die erste Decke dieser Art, wie sie verrät. Ist es doch ein beliebtes Geschenk für Freunde und Familie. So habe sie einmal ihr Patenkind zur Konfirmation damit beschenkt. Die Freude war so groß beim Beschenkten, dass sich die Schenkende jetzt noch gerne daran erinnert. Ebenfalls mit Freude.

Einen Tisch weiter ließen Martina Christmann und Aline Drewes die Nadeln klappern. Socken wurden dort gefertigt und die 81-jährige Aline Drewes strickt sie noch immer so, wie sie es einst von ihrer Mutter gelernt hat. „Als Kinder haben wir das Garn aus Zuckersäcken auseinandergezupft, gesponnen und daraus Socken und Unterhemden gestrickt“, erzählte die Bendingbostlerin. Über ihre gestrickten Kniestrümpfe mit Lochmuster habe sogar ihre Lehrerin damals gestaunt.

Zu Hause handarbeitet sie abends beim Fernsehen. „Wenn ich nicht stricke, dann schlafe ich schon manchmal bei der Tagesschau ein“, verriet die 81-Jährige. Da bestand am Freitag keine Gefahr.

Die lange Nacht der Nadeln könnte eine Erfolgsserie werden. Eine Fortsetzung ist für den Herbst geplant.