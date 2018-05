Urkunden für schöne Treffpunkte in Dörverden und Kirchlinteln

Landwirtschaftsministerium zeichnet besondere Orte aus

+ © Zoller Einer von fünf Wettbewerbsbeiträgen aus dem Landkreis Verden: Der Mehrgenerationen-Dorfplatz in Hohenaverbergen. © Zoller

Dörverden/Kirchlinteln - Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast überreichte jetzt im Ministerium Urkunden an Aktive, die zur Förderung der dörflichen Gemeinschaft Treffpunkte geschaffen haben, diese unterhalten und/oder pflegen. Unter den 30 Wettbewerbsbeiträgen aus ganz Niedersachsen kamen fünf aus dem Landkreis Verden, die mit Urkunden ausgezeichnet wurden. Gelobt wurden „Dat Rosenhus upp’n Jaeger Hoff“ in Westen, der Mehrgenerationen-Dorfplatz in Hohenaverbergen, der Naturspielplatz Moorkieker in Kükenmoor, die Sehlinger Pausenplätze sowie der Heilpflanzengarten in Schafwinkel.