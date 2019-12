Unterstützung der Vermarktung

Kirchlinteln – Die Gemeinde Kirchlinteln ist dem „Partnerkreis für den ländlichen Raum“ der Landesarbeitsgemeinschaft Urlaub und Freizeit auf dem Lande (LAG) beigetreten und geht damit eine wichtige Kooperation für die landtouristischen Anbieter in Kirchlinteln ein.

Bürgermeister Wolfgang Rodewald betonte, wie wichtig ihm das landtouristische Angebot in seiner Gemeinde sei, genauso wie die Wahrnehmung von Kirchlinteln als attraktiver Urlaubs- und Erholungsort für Touristen und Ausflügler. Daher sei der Beitritt in den Partnerkreis der richtige Schritt, denn „von der Vermarktung der Landesarbeitsgemeinschaft für die Ferienunterkünfte auf dem Land und die Dörfer als Erholungs- und Erlebnisraum profitieren auch wir als Gemeinde“.

Der engagierte Bürgermeister und Unterstützer verschiedener Projekte der LAG für den ländlichen Raum gingen noch einen Schritt weiter und vereinbarten mit der LAG eine weiterreichende Kooperation: Alle Anbieter von Urlaubsquartieren der Gemeinde können künftig die Internetplattform der LAG www.bauernhofferien.de als Vertriebskanal nutzen und mit „Marketingrückenwind“ ins Jahr 2020 starten. Im Zuge der Wirtschaftsförderung übernimmt die Gemeinde für die Vermieter einen Teil des Mitgliedsbeitrages in der LAG und unterstützt somit die landtouristischen Betriebe in Kirchlinteln.

Dieses Modell der Kooperation lasse sich passgenau auf weitere Gemeinden oder Tourismusorganisationen übertragen, so Vivien Ortmann, Geschäftsführerin der LAG.

Die Idee zur Gründung des Partnerkreises entstand in der LAG durch ihren jahrelangen Einsatz für die Aufmerksamkeit und touristische Erschließung des ländlichen Raums sowie durch die Ferienhöfe, Hofcafés und Direktvermarkter, die sie seit 1972 vertritt und vermarktet. „Diese landtouristischen Anbieter tragen mit der Kaufkraft ihrer Gäste und den Investitionen in ihr Angebot zum wirtschaftlichen Erhalt der Dörfer und der ländlichen Gebiete bei“, schreibt die LAG in einer Pressemitteilung. Mit rund 6 000 Betten in circa 250 Betrieben werden mehr als eine Million Übernachtungen pro Jahr im ländlichen Raum erreicht. Diese Wirtschaftskraft zu erhalten und auszubauen sowie das Netzwerk der Akteure im ländlichen Raum zu stärken, ist der LAG nach den Worten von Ortmann ein wichtiges Anliegen. Durch den Partnerkreis soll die Kommunikation ausgebaut und der wirtschaftliche Beitrag des Landtourismus für Niedersachsen stärker in den Fokus gerückt werden. Städte und Gemeinden, Regionalverbände und weitere Institutionen seien eingeladen, am Partnerkreis teilzunehmen.

