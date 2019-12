Unterstützung beim Kampf gegen den Pflegenotstand

emforce bietet Oberschülern Infos zu Berufen

+ Ein Team der BBS informierte die Acht- bis Zehntklässler über Ausbildungsberufe im Bereich der Pflege. Foto: Emforce

Kirchlinteln – Die Initiative emforce – Schule trifft Wirtschaft informierte interessierte Acht- bis Zehntklässler der Oberschule am Lindhoop in Kirchlinteln über Pflegeberufe. Susanne Davids-Bremermann, Bildungsgangleiterin Altenpflege an den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Verden und ihr Team hielten einen interessanten Vortrag mit vielen nützlichen Informationen zu diesem Thema, heißt es in einer Pressemitteilung von emforce. So seien unter anderem die neue generalistische Pflegeausbildung sowie die Ausbildung zur Pflegeassistenz an den BBS vorgestellt worden.