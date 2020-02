Unterbringung von Flüchtlingen

Klön-Café im Dorfgemeinschaftshaus Armsen / „Zeit des Zusammenrückens II“

+ Einheimische und Flüchtlingskinder der Straße Kattensteert in Armsen im Jahr 1947. Foto: Datenbank „Historische Bilder“ des H&KV Armsen

Armsen – Der Heimat- und Kulturverein Armsen lädt für Sonntag, 23. Februar, um 15 Uhr, zum Klön-Café mit Vorträgen zu Themen aus der Geschichte Armsens ein. Dieses Mal wird die Kaffeetafel in gemütlicher Runde im Saal des Dorfgemeinschaftshauses, Am Sportplatz 9, veranstaltet. Damit ist es nun Interessierten möglich, am Klönschnack teilzunehmen, die nicht gut zu Fuß sind und keine Treppen mehr steigen können.