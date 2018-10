„Unsere Dörfer waren die Schauplätze dieser Geschehnisse“

Verein der zeitgeschichtlichen Werkstatt wird im Kapitelhaus gegründet / Historisch Interessierte aus der Region willkommen

+ Pastor Wilhelm Timme, Theresa Landwehr, Harm Schmidt (v.l.) und viele weitere Mitglieder der Arbeitsgruppe hoffen auf eine erfolgreiche Vereinsgründung. - Foto: Raczkowski

Wittlohe - „Das Erinnern ist umstritten und umkämpft“, sagt Wilhelm Timme. „Dabei ist es so wichtig, über Geschichte informiert zu sein und zu wissen, woher damals dieses Gedankengut kam, was in den Köpfen der Menschen vorging.“ Mit diesen Worten wirbt der Wittloher Pastor für das Bewahren regionaler Zeitgeschichte. Am Dienstag, 16. Oktober, 19 Uhr, wird im Gemeindehaus der Kirchengemeinde Wittlohe der Verein der zeitgeschichtlichen Werkstatt gegründet, der sich genau dies zur Aufgabe machen will.