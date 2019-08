Armsen - Von Reike Raczkowski. Mit Sportklamotten und wahrscheinlich auch etwas Wehmut im Gepäck werden sich heute knapp 150 Kinder auf den Weg nach Armsen machen. Denn eine ganz besondere Woche neigt sich dem Ende zu: Seit Montag schnuppern die Kinder Zirkusluft, schweben engelsgleich am Trapez unter der Zeltkuppel, trainieren mit Hunden, Ziegen oder Lamas, verwandeln sich in ulkige Clowns, drehen Teller, werfen Lassos, balancieren auf Seilen oder studieren andere Kunststücke ein. Am Samstag, um 11 und um 14 Uhr, werden sie ihren Eltern und allen anderen Interessierten in zwei Aufführungen zeigen, was sie gelernt haben.

„Lampenfieber habe ich eigentlich nicht“, sagt die zwölfjährige Anneke aus Verden. Sie und ihre Freundin Jana sind allerdings auch schon „alte Hasen“. Beide kommen seit vielen Jahren in den Mitmachzirkus Eldorado der Familie Thiel, der immer für eine Woche in den Sommerferien in der Gemeinde Kirchlinteln gastiert und Kindern zwischen 5 und 16 Jahren die Möglichkeit gibt, Neues zu lernen und über sich hinaus zu wachsen. Jana und Anneke schwingen sich dafür jeden Morgen aufs Rad und machen sich auf den Weg nach Armsen. Diesmal sind sie in der Bodenakrobatik-Gruppe, in den Vorjahren haben sie aber auch schon andere Abteilungen kennengelernt. „Es macht echt Spaß“, sagt Anneke. „Die Trainer sind alle voll nett und lustig. Und sie geben uns witzige Spitznamen.“

Und wie aufs Stichwort tönt es aus der Manege: „Sternchen! Tarzan! Kittycat! Los geht’s!“ Trainer Jesse Thiel zeigt den Nachwuchs-Artisten, wie sie sich in luftiger Höhe bewegen. Dabei sind Konzentration und Körperbeherrschung gefragt – aber für den Zuschauer soll es ganz leicht und elegant aussehen. „Und das Lächeln nicht vergessen“, ruft Jesse, der wie die anderen Trainer großen Wert darauf legt, dass alle Kinder gemäß ihren Fähigkeiten Teil der Vorstellung werden. Auch die weniger Mutigen trauen sich schnell Übungen zu und sind hinterher sichtlich stolz. „Das habt ihr toll gemacht, fast so gut wie meine Oma“, sagt Jesse und die Kinder kichern.

Als Nächstes ist Anna-Paulina dran. Die kleine Akrobatin klettert ganz mutig auf die Schultern ihrer großen Schwester Carolina-Sofia. Währenddessen macht ihre Mutter ein paar Fotos mit dem Handy. Ina Gruber dos Santos hat in diesem Jahr vier Kinder im Zirkus Eldorado und freut sich sichtlich darüber, dass alle so viel Spaß haben. „Sie lieben das einfach“, sagt sie. „Die Familie Thiel macht das auch einfach toll.“

„Viele Teilnehmer, die einmal bei uns waren, kommen immer wieder“, berichtet Nadine Achelles aus der Zirkusfamilie nicht ohne Stolz. Sie erzählt, dass das Traditionsunternehmen zum zweiten Mal auf dem Sportplatz am Armser Dorfgemeinschaftshaus gastiert. Vorher war der Standort des Ferienzirkusses viele Jahre im Ortskern von Kirchlinteln, doch heute steht auf dem Grundstück der neue Edekamarkt. „Aber das ist okay. Das Gelände hier in Armsen ist perfekt für uns geeignet“, schwärmt Achelles.

Und auch die Kinder scheinen sich wohlzufühlen. Zum Beispiel die Jungen und Mädchen, die in der Hunde-Dressur-Gruppe sind. Sie trainieren fröhlich mit den flauschigen Artisten Amy, Hitschi und Bella. Die Vierbeiner springen auf Kommando geschickt durch Reifen, laufen Slalom, verstecken sich in Koffern und beherrschen noch manch anderen Trick. Trainerin Christa Thiel achtet darauf, dass weder Kind noch Tier überfordert werden und beide Seiten Spaß an der Sache haben. Da sind dann auch reichlich Leckerlis involviert.

Die Clowns lernen in verschiedenen Übungen, ihr schauspielerisches Talent zu wecken. Dabei wird schnell klar: Lustig zu sein ist gar nicht so leicht, wie es aussieht – dahinter steckt harte Arbeit. Und auch in anderen Gruppen müssen die Kinder einige Herausforderungen meistern und zum Beispiel herausfinden, wie sie ein störrisches Lama dazu bewegen, sich vor dem Publikum zu verbeugen. Aber spätestens, wenn es Samstag heißt „Manege frei!“‘, sollte auch diese Nummer sitzen.