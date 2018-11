Umweltverträglichkeitsprüfung für den Windpark Weitzmühlen

Markus Birnkraut, Anne-Christin Hake, Dörte Liebetruth und Richard Eckermann (v.l.) in Weitzmühlen.

Kirchlinteln - Östlich von Weitzmühlen hat der Landkreis Verden eine Vorrangfläche für Windenergie ausgewiesen. Dort plant die Windenergie-Firma wpd in zwei Teilgebieten nördlich und südlich der Autobahn die Errichtung von bis zu vier Windenergieanlagen.

Von Seiten des Waldkindergartens Lintler Buschkinners sowie weiteren Bürgern war die Kreisverdener SPD-Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth auf Befürchtungen hinsichtlich eventueller Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen dieser Windkraftanlagen angesprochen worden, schreibt ihr Büro in einer Pressemitteilung.

Liebetruth begrüßt den Ausbau erneuerbarer Energie für mehr Klimaschutz sowie den Ausstieg aus Kohle- und Atomenergie: „Erforderlich ist aber möglichst viel Transparenz bei den Planungs- und Genehmigungsprozessen. Dabei müssen auch die Belange der Bürger einbezogen werden.“ Gemeinsam mit Richard Eckermann, SPD-Fraktionsvorsitzender im Kirchlintler Gemeinderat, hat Dörte Liebetruth deswegen das persönliche Gespräch mit der Windenergie-Firma gesucht.

Die wpd-Projektmanager Anne-Christin Hake und Markus Birnkraut informierten die SPD-Politiker über die aktuellen Planungen der wpd in Weitzmühlen. Bei ihrem Austausch mit den beiden wpd-Vertretern unterstützten Liebetruth und Eckermann den Wunsch des Waldkindergartens und vieler Weitzmühlener, dass die Firma wpd das Bauvorhaben nahe Weitzmühlen einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unterziehen möge. Außerdem warben sie dafür, den Standort des Waldkindergartens hinsichtlich Schall und Schattenwurf genau so zu behandeln, wie einen Kindergarten im Dorfgebiet.

wpd erklärte, ohnehin ein freiwilliges UVP-Verfahren für den geplanten Windpark Weitzmühlen vorgesehen zu haben und mit dem Waldkindergarten Lintler Buschkinner bereits seit längerer Zeit Gespräche zu führen.

Der Waldkindergarten werde während seiner täglichen Öffnungszeiten bezüglich der zulässigen Schallrichtwerte wie eine Kindertagesstätte in einem Dorfmischgebiet berücksichtigt, auch wenn er nicht im Flächennutzungsplan abgebildet sei, so wpd.

Liebetruth und Eckermann begrüßten, dass wpd mit der freiwilligen Umweltverträglichkeitsprüfung Transparenz schaffen und die Öffentlichkeit beteiligen will. „Das ist vorbildlich“, lobt Liebetruth die Kooperationsbereitschaft und merkt an: „Ich würde mir wünschen, dass auch im Wasserschutzgebiet Panzenberg aktive Unternehmen der Erdgasindustrie so auf Bedürfnisse von Bürgern eingehen wie das Windenergieunternehmen wpd.“