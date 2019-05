Tschechen gefällt die Natürlichkeit der Kirchlintler

Kirchlinteln - Von Hermann Meyer. Eine vierköpfige Delegation aus der tschechischen Partnergemeinde Letovice war einige Tage in Kirchlinteln. Auf Einladung von Bürgermeister Wolfgang Rodewald kam mit Bürgermeister Petr Novotny, dessen Stellvertreter Radek Prochazka und Stadtratsmitglied Frantisek Bocek auch der langjährige Bürgermeister der Ortschaft Visky, Stanislav Kamba, in die Gemeinde.

Dem Rhythmus der vergangenen Jahre entsprechend, wäre eigentlich ein Besuch der Kirchlintler in Letovice dran gewesen, „aber aufgrund der Einarbeitungsphase der neuen Verwaltungsspitze in Letovice haben wir die Tschechen eingeladen“, sagte Rodewald. Nach der Kommunalwahl im Oktober 2018 sind nun die beiden ehemaligen Lehrer Novotny und Prochazka an der Spitze der Verwaltung.

Alle vier Gäste waren im Laufe der 16 Jahre Partnerschaft bereits einmal in Kirchlinteln zu Gast gewesen. „Wir haben kein großes Programm geplant“, sagte Rodewald. Wichtig sei, dass man sich Zeit nehme, um sich näher kennenzulernen. Und das klappte hervorragend.

So stand eine ganztägige Fahrradtour auf den Spuren der Stadtmusikanten auf dem Programm. Mit dem Bürgerbus kamen die Gäste nach Kirchlinteln und wurden im Rathaus von Bürgermeister Rodewald empfangen. Im Ratssaal stellten sich die fünf Fachbereichsleiter vor. Nach einem kurzen Gedankenaustausch ging es zum Startpunkt der Tour zum Lintler Krug. Unter Leitung von Klaus Merkle, dem Ideengeber des rund 40 Kilometer langen Weges, startete die neunköpfige Gruppe.

Über die historische Straße ging es nach Kükenmoor und Verdenermoor, am Krusenhof vorbei nach Goldborn über Groß Heins nach Stellichte. Im neuen Dorfcafé gab es eine kleine Stärkung, bevor es weiterging – zur Besichtigung der über 400 Jahre alten Stellichter Renaissancekirche. Auf dem Rückweg wurde ein Abstecher auf den Königshof in Lehrden gemacht. Im Imkermuseum in Groß Heins gab es Hochzeitssuppe und Nachtisch. Nach einem interessanten Vortrag von Heinz-Günther Eggers über Bienen fuhr die Gruppe am Wasserwerk Panzenberg und dem Moorkieker vorbei zum Campingplatz Salingsloh und nach Kirchlinteln.

Der Sonnabend war für einen Besuch der GSG-Jubiläumsgewerbeschau in Hohenaverbergen vorgesehen (wir berichteten). Die Gäste waren überrascht über die Vielzahl der Aussteller. „Dass der Verein der Selbstständigen in der Lage ist, so etwas zu realisieren, darauf können die Akteure stolz sein“, sagte Novotny. Frantisek Bocek gefiel besonders die Präsentation der vielen Stände. Ebenfalls beeindruckt zeigten sich die Gäste aus dem Mährischen Karst von der besonderen Atmosphäre in ihrer deutschen Partnergemeinde. „Es gibt hier sehr viele freiwillige Helfer, die einem nichts vorspielen und ganz natürlich sind“, sagte Petr Novotny beim Abschlussabend in Heitmanns Gasthof. Er bezog sich unter anderem auf die Arbeitsgruppe „Kirchlinteln blüht auf“ und die ehrenamtlichen Bürgerbusfahrer. „Die Chemie zwischen den beiden Partnergemeinden stimmt“, so Novotny. Es wurden Späße gemacht und Witze erzählt und viel gelacht. Die Kirchlintler seien eben keine Spaßverderber, konstatierte Novotny. „Die Mentalität ist hier ähnlich wie in Mähren.“ Eines kannten die Gäste nicht, waren aber begeistert: Rotkohl zum Gulasch isst man in Tschechien nicht. „Wir haben das zum ersten Mal gegessen und waren begeistert“, sagte Radek Prochazka.

Stanislav Kamba war schon bei der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde 2003 in Berlin dabei gewesen. Er war gespannt, wie es in Kirchlinteln aussieht nach so vielen Jahren. „Nur der Supermarkt ist dazugekommen, sonst ist noch alles so wie vorher: Blumen, Bäume und die Natur sind gleich.“ Die Region in Kirchlinteln sei mit der in Letovice vergleichbar: Es gebe Landwirtschaft, Pferde- und Schweinezucht sowie Milchwirtschaft. Auch Dorferneuerung spiele eine Rolle. „Hier werden neue Häuser mit Fassaden im alten Stil gebaut, das fehlt in Tschechien“, meinte Kamba. Rodewald unterstützte ihn: „Wir sollten nicht alles Alte über Bord werfen. Wir Älteren müssen diese Werte weitergeben, damit sie erhalten bleiben.“ hm