Armsen – Drei Jahrzehnte betrieb das Ehepaar Sieghilde und Fritz Rathjen die „Discothek Kronsberg“ in Langwedel-Förth. Die Arbeit bestimmte in dieser Zeit den Alltag des Ehepaares, das gestern das Fest der diamantenen Hochzeit feierte. Das wirkte sich natürlich auch auf das Familienleben aus, denn auch die beiden Kinder sollten zu ihrem Recht kommen. „Trotz der vielen Mühe war es eine schöne Zeit, die wir gerne in Erinnerung behalten“, so das Paar.

Der 82-jährige Fritz Rathjen stammt gebürtig aus Blender und absolvierte bei der Firma Klenke in Holtum (Geest) seine Ausbildung zum Schmied. Hier lernte er 1953 seine ein Jahr jüngere spätere Ehefrau Sieghilde kennen, deren Vater in dem Ort eine Zimmerei leitete. Sie besuchte damals die zweijährige Handelsschule in Bremen und unterstützte ihren Vater in der Buchhaltung. Ihr späterer Ehemann wechselte nach der Lehre in den Betrieb seines Bruders nach Unterstedt, um sich weiterzubilden.

Im Sommer 1959 stand schließlich die Trauung an, denn das erste Kind kündigte sich an, im Oktober kam Tochter Sabine zur Welt, der 1964 Sohn Thomas folgte. Wie viele junge Ehepaare kümmerten sich die Rathjens um den Bau eines Einfamilienhauses, das Grundstück dafür war schon drei Jahre vorher gekauft worden. Außerdem wechselte der Ehemann noch einmal den Arbeitsplatz und wurde Autoverkäufer bei Jäkel in Verden. Allmählich reifte der Gedanke, im Heimatort eine Gaststätte zu eröffnen.

Ende der 70er-Jahre erkannte das Ehepaar die Zeichen der Zeit: Immer mehr junge Leute wollten zu aktuellen Hits von Kool & the Gang oder Donna Summer die Nächte durchtanzen. So wurde 1979 die Gaststätte zur Discothek umgebaut. Der klassische Discosound im „Kronsberg“ begeisterte die Gäste weit über die Kreisgrenzen hinaus.

Das Disco-Feeling ebbte bis Ende der 90er-Jahre ab und 2000 war dann Schluss mit dem „Saturday-Night-Fever“. Für knapp zehn Jahre gab es ein ruhigeres Arbeiten im „Stemmer Landhaus“ und nach knapp zehn Jahren war auch hier Schluss.

Kurze Zeit später zog das Ehepaar nach Armsen in die Nähe seiner Tochter und des Schwiegersohns. Die Familie ist inzwischen um zwei Enkel und eine Urenkelin gewachsen.

„Hier fühlen wir uns zu Hause“, stellte das Ehepaar fest. Es verfolge mit Sympathie die „Kronsberg-Revivals“ als Erinnerung an diese Zeit. Die gute Resonanz sei für beide ein Zeichen, dass sie alles richtig gemacht haben.

Im Laufe der Jahre war Fritz Rathjen als Mitglied in mindestens acht Schützenvereinen gemeldet, heute ist er nur noch im Schützenverein Armsen. Viermal wurde er zum König proklamiert, in Langwedel, Holtebüttel, Ottersberg und zuletzt in Stemmen.

Erinnerungen an die Zeit der Langwedeler Kronsberg-Disco teilten gestern auch einige Gratulanten, Ortsvorsteher Hermann Ramme noch mehr als Bürgermeister Wolfgang Rodewald. Seitens des Landkreises gratulierte die stellvertretende Landrätin Karin Labinsky-Meyer und seitens der Kirchengemeinde Pastor Wilhelm Timme. Auch der örtliche Schützenverein schloss sich den Glückwünschen an. rö