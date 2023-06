Trockenheit im Kirchlintler Geestbezirk sorgt für Sorgenfalten

Von: Henning Leeske

Viele Berufskollegen folgten interessiert den Ausführungen von Jörn Ehlers (l.) in Deelsen. © Leeske

„Es wird sich einiges ändern in unserer Region“, sagte Kreislandwirt Jörn Ehlers am Rande der Feldrundfahrt des Land- und Forstwirtschaftlichen Wandervereins für den Geestbezirk des Landkreises Verden. Dabei bezog er sich auf die Herausforderungen an die heimische Landwirtschaft durch die zunehmende Trockenheit.

Deelsen - Standesgemäß auf sechs Schleppergespannen hatten sich 70 Teilnehmer auf den Weg gemacht, um die Feldfrüchte der Berufskollegen in den Gemarkungen Deelsen, Scharnhorst und Holtum (Geest) zu begutachten. Andre Buske von der Verdener Landberatung erörterte dann die einzelnen Getreidearten und deren Ertragsaussichten. Nach den schlechten Startbedingungen im vergangenen Herbst, unter denen besonders der Raps gelitten hätte, sei der Niederschlag im Frühjahr glücklicherweise rechtzeitig erfolgt, erklärte er.

Aber die aktuelle Trockenheit verursache Probleme in der Wachstumsphase bestimmter Pflanzen. Die Wintergerste sei weitgehend schon bereit für den Mähdrescher, aber Sommergerste, Weizen und Roggen bräuchten eigentlich noch mehr Feuchtigkeit.

Beim Mais bekamen die Landwirte Sorgenfalten auf die Stirn, denn mit der nahenden Blütephase müssten die großen Pflanzen unbedingt noch Wasser durch ihre Wurzeln aufsaugen. „Wir hoffen auf Regen“, sagte er. Die nächsten zwei bis drei Wochen seien entscheidend. Positiv fiel das Urteil zum Grünland aus. „Wir hatten bereits zwei gute Schnitte für unsere Milchviehbetriebe“, bezog Buske sich beispielsweise auf die Flächen im Holtumer Moor, wo die örtlichen Betriebe ihr Futtermittel erzeugen.

Als Vizepräsident des niedersächsischen Landvolks berichtete Jörn Ehlers zudem von den aktuellen Herausforderungen der Landwirtschaftspolitik. Der Kreislandwirt kritisierte unter anderem, dass aus den Bundesmitteln von einer Milliarde Euro für die Ökoregelungen nur 600 Millionen abgeflossen seien. „Das zeigt, wie wenig anwendbar die Regelungen sind. Das Angebot steht mit dem Aufwand in keinem Verhältnis“, machte er deutlich. Er vermisse von der Politik zuverlässige Aussagen, wo es hingehen soll mit der heimischen Landwirtschaft „und wer das alles bezahlen soll.“ Auf den Verbraucher sei nämlich kein Verlass, wenn es beispielsweise um höhere Preise für mehr Tierwohl gehe. Die Wahrheit zeige sich eben doch am Ladentisch und an der Fleischertheke.

Angesichts der Trockenheit erwarte Ehlers jedoch sowieso eine gewisse Preisdynamik bei einzelnen Ackerfrüchten. „Ich bin schon gespannt, mit welchen Preisen wir in dieser Ernte zu rechnen haben“, sagte er. Preissteigerungen wie im zurückliegenden Sommer, die der russische Überfall auf die Ukraine ausgelöst hat, seien aber nicht zu erwarten. „Da war auch viel Spekulation drin“, ging er auf die Rekordpreise gerade für Rapsöl, Sonnenblumenöl und Weizen ein. Der Krieg in der Ukraine habe deshalb derzeit keine Auswirkungen auf die Fruchtfolge in der heimischen Landwirtschaft.

Anders sei es da mit der Trockenheit. Der Zeitpunkt der Aussaat ändere sich und vor allem die Ernte werde immer früher möglich. Die der angebauten Feldfrucht werde außerdem eher auf Pflanzen wie dem Mais fallen, weil dieser besser mit der Trockenheit umgehen könne, vorausgesetzt allerdings, dass es überhaupt mal Niederschlag gibt. Denn der Mais könne auch bei hohen Temperaturen noch Photosynthese betreiben, anders als andere Ackerpflanzen.

Ehlers wies im Zusammenhang mit der Trockenheit auf ein weiteres Spannungsfeld hin. Weniger Chemie-Einsatz im Pflanzenschutz erfordere entsprechend mehr mechanische Bodenbearbeitung. „Jede Bodenbearbeitung kostet aber Wasser im Boden“, so der Holtumer Landwirt. So seien dem ökologischen Ackerbau durch das Fehlen von Wasser Grenzen gesetzt. Daher erwarte er Anbausysteme auch für die Verdener Region.