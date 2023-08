„Wrrrumm wrrrumm“: Trikertreffen in Kirchlinteln

Von: Henning Leeske

Die Aller-Weser-Triker organisierten das nunmehr achte internationale Triketreffen in Kirchlinteln-Deelsen. Dabei wurde allerhand Trikerlatein ausgetauscht. © Leeske

150 Triker nahmen teil an einem Treffen der motorisierten Dreiräder im Kirchlintler Ortsteil. Dabei ging es international zu.

Deelsen – Zum achten internationalen Treffen der Aller-Weser-Triker kamen 150 Liebhaber der verchromten Schmuckstücke nach Kirchlinteln. Nach mehrjähriger Pause genossen die vielen Teilnehmer und Besucher das Fachsimpeln über Boxermotor und natürlich den frischen Fahrtwind auf drei Rädern.

Aus ganz Deutschland, Schweden, Dänemark, den Niederlanden und Frankreich kamen die Fans von Pferdestärken und breiten Hinterreifen. Beim Campen auf der Wiese des landwirtschaftlichen Betriebes von Henning Müller tauschten die Teilnehmer außerdem allerhand Trikerlatein von den früheren Touren zwischen dem Nordkap und Gibraltar aus. Die Triketreffen dienen in erster Linie zum Austausch über die schönsten Destinationen und technisches Fachwissen.

Bei der Ausfahrt rollten 150 Trikes über die Kreisstraße bei Deelsen deutlich hörbar als lange Schlange aus Chrom in Richtung Kirchlinteln. © Leeske

Auch viele Gäste nutzten die Gelegenheit, die lautstarken Gefährte mal aus der Nähe zu begutachten, unter ihnen der Bürgermeister aus Kirchlinteln, Arne Jacobs, der natürlich erst einmal auf einem bequemen Ledersitz Probe sitzen musste.

Höhepunkt war die gemeinsame Ausfahrt am Samstag, die über Kükenmoor und Verden bis zum Magic Park führte. Insgesamt 50 Kilometer lang war die Strecke, auf der zahlreiche Zuschauer die lange Kolonne aus blitzendem Chrom und Leder bewunderten.

Die Aller-Weser-Triker und ihr Cheforganisator Arne Burmeister waren mit der Resonanz sehr zufrieden und freuten sich über die vielen Besucher. „Wir haben heute schon wieder Lust auf das nächste Treffen. Und wenn alles gut geht, gibt es in zwei Jahren das neunte internationale Triketreffen in Kirchlinteln, gerne auch wieder in Deelsen“, resümierte Burmeister. lee