Treppe und Fahrstuhl

Ausschuss berät über Rettungswege für die Oberschule

+ Zwischen Trakt C und D soll ein Treppenhaus mit Aufzug Platz finden. Foto: leeske

Kirchlinteln – Im Trakt D der Schule am Lindhoop fehlt ein Rettungsweg. Dafür musste die Verwaltung bereits leise Kritik einstecken. Nun muss dringend gehandelt werden, so der Tenor am Montagabend im Schulausschuss. Eine Treppe und, im zweiten Schritt, ein Fahrstuhl sollen eingebaut werden,