„Traut euch ruhig“

Kirchlinteln – Im Rahmen der Auftaktveranstaltung zur vierten Auflage der Berufs-Orientierungsmesse (BOM) der Schule am Lindhoop in Kirchlinteln hielt Anke Tielker nach Grußworten von Schulleiterin Judith Fahlbusch-Schmidt und Schirmherr Wilhelm Hogrefe einen von Videosequenzen und Interaktionen begleiteten Vortrag zum Thema „Youtuber, Influencer oder Verwaltungsfachangestellte/r?“.

Schüler, Eltern, Aussteller und Gäste stimmten sich so auf die Messe am Donnerstag ein. Auf kurzweilige Art gab Tielker den Jugendlichen Denkanstöße zur Berufswahl und erzählte, was ihnen gezielte Vorbereitung und Kommunikation für Möglichkeiten biete.

In Deutschland gebe es laut Tielker 326 anerkannte Ausbildungsberufe – und ein Vielfaches an Studiengängen. Kennen würden die meisten Jugendlichen aber nur um die zehn, und zwar die Klassiker. Tielker: „Das häusliche Umfeld und Freunde haben nach wie vor den größten Einfluss auf die Berufswahl. Bei den jungen Männern liegt immer noch der Kfz-Mechatroniker vorn und bei den Damen die Kauffrau für Büromanagement.“

Eher selten falle die Wahl exotischer aus. Als Beispiele nannte die Referentin Influencer und Youtuber. Tielker warnte vor allzu überzogenen Vorstellungen: „Ihr seht, dass die Youtuber viel Geld kriegen. Sie machen locker Werbung für etwas und können sich alles leisten, aber ihr seht nicht, was hinter diesen Bildern steckt. Denn was so locker und wie zufällig wirkt, ist harte Arbeit, gut durchdacht und sehr professionell gemacht.“ Tielker unterlegte ihre Aussage mit einem Video von BibisBeautyPalace. Zum Influencer-Dasein gehöre vieles dazu. „Es genügt nicht, sich ein Rührei zu machen und nebenbei eine Armbanduhr in die Kamera zu halten.“ Es sei sicher ein interessanter Job, der aber erst ab 1 000 Klicks spannend werde. Zur Verdeutlichung: Bianca Claßen, die diesen Videokanal unterhält, habe sieben Millionen Follower. Tielker: „Es gibt nicht viele erfolgreiche Influencer, die von dem, was sie machen, wirklich gut leben können. Es gibt in diesem Job keinerlei Sicherheit.“

Tielker riet, besser andere medienaffine Berufe im Blick zu haben. Als Beispiel verwies sie auf den Ausbildungsberuf Kaufleute im E-Commerce. Es gehe darum, Produkte und Dienstleistungen im Internethandel zu verkaufen. An die Jugendlichen appellierte sie, eine fundierte Ausbildung anzuvisieren und sich nicht mit Aushilfsjobs zufriedenzugeben.

Sie sollten sich gut auf den Besuch der Berufsorientierungsmesse vorbereiten, sich ihre persönlichen Stärken bewusst machen sowie ihre individuellen Wünsche und Vorstellungen äußern. Eine gute Vorbereitung sei das A und O für den Erfolg. „Habt einen Plan, fragt euch, wo will ich hin? Haltet Eure Qualifikationen parat und traut euch ruhig“, forderte sie die Jugendlichen auf. Es gebe weder ein Richtig noch ein Falsch, denn letztlich führten auch verschiedene Wege zum selben Ziel. nie