Vom Trampelpfad bis zur Autobahn

Fotowettbewerb der Gemeinde Kirchlinteln: „Straßen, Wege, Alleen“

+ Es muss nicht immer die Kükenmoorer Straße sein: Zum Beispiel bietet auch der Schienenweg der Kleinbahn zwischen Stemmen und Neddenaverbergen viele Motive für das neue Thema des Fotowettbewerbs. Foto: Leeske

Kirchlinteln – Der traditionelle Fotowettbewerb der Gemeinde Kirchlinteln ist, und das nicht wegen der Temperaturen, in der heißen Phase. In diesem Jahr lautet das Thema für die malerischen Momentaufnahmen „Straßen, Wege, Alleen“. Natürlich sollen die abgelichteten Objekte wieder in der ländlichen Infrastruktur in der Gemeinde Kirchlinteln liegen.