Tödlicher Unfall bei Kirchlinteln: Auto kollidiert mit Baum

Bei einem Unfall in der Gemeinde Kirchlinteln ist am Freitag eine Person ums Leben gekommen. Das Auto des Mannes war von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert.

Kirchlinteln-Kohlenförde - Bei einem Unfall auf der Landesstraße 171 im Bereich Kohlenförde ist am Freitag gegen 17.40 Uhr ein 58 Jahre alter Autofahrer gestorben. Der Mann war laut Angaben der Polizei mit seinem Mercedes in Fahrtrichtung Verden unterwegs, kam auf gerader Strecke aus am Samstag noch unklarer Ursache nach links über die Gegenfahrbahn in den linken Seitenraum ab und kollidierte frontal mit einem Baum des angrenzenden Waldes.

Der Notarzt konnte laut der Meldung der Polizeibeamten nur noch den Tod des 58-Jährigen feststellen. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen sind gesundheitliche Gründe als Unfallursache zu vermuten. Ersthelfer vor Ort konnten - trotz vorbildlichem Verhaltens - nichts mehr für den Fahrzeugführer tun. Weitere Unfallzeugen werden von den Beamten gebeten, sich bei der Polizei Verden unter Telefon 04231/ 8060 zu melden.