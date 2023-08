Unfall in Kirchlinteln: Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Kollision mit Baum

Von: Marvin Köhnken

In Kirchlinteln ist es am Donnerstagabend zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei einer Kollision mit einem Baum in Kirchlinteln hat ein junger Mann so schwere Verletzung erlitten, dass er am Donnerstag sofort gestorben ist.

Kirchlinteln – Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit Straßenbäumen in Kirchlinteln (Landkreis Verden) ist ein 29-Jähriger gestorben. Zwei weitere Männer im Alter von 21 und 22 Jahren wurden schwer verletzt, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen.

Die drei Personen seien am späten Donnerstagabend gegen 22:50 Uhr aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Der 29-Jährige sei nach dem Aufprall sofort tot gewesen. Ob die beiden anderen Insassen in Lebensgefahr schweben, blieb zunächst unklar. (dpa)