Teamwork für die Taufkerze: Seniorinnen aus Luttum pflegen eine alte Tradition

Von: Reike Raczkowski

Fleißig ans Werk: Wenn Lona Klaws, Lore Bittermann, Rosa Hellwinkel und Rosi Matthes (v.l.). gemeinsam Taufkerzen verzieren, ist die Stimmung immer gut. © Raczkowski

In der Küche von Rosa Hellwinkel in Luttum treffen sich einmal die Woche vier Frauen und verzieren Taufkerzen. Dabei wird viel geplaudert und gelacht.

Luttum – Ganz vorsichtig formt Rosa Hellwinkel das blaue Wachs, bis ein schön geschwungenes „J“ entsteht. Mit ruhiger Hand bringt die 93-Jährige den Buchstaben an der weißen Kerze an. „Das ist nicht so leicht, wie es aussieht“, sagt die Luttumerin. Und sie muss es wissen. Seit mehr als 25 Jahren verziert sie mit ihren Freundinnen die Taufkerzen für die Kirchengemeinde St. Jakobi Wittlohe. Ehrenamtlich, versteht sich. Und wenn die Augen auch schlechter geworden sind, die Knochen zuweilen schmerzen und das Gehen ihr schwerfällt: Wenn Rosa Hellwinkel einen Buchstaben aus Wachs formt, ist sie ganz in ihrem Element.

„Für mich sind diese Treffen am Montagabend ein Highlight“, sagt Lore Bittermann (80 Jahre), die ebenso wie Rosi Matthes (85) und Nesthäkchen Lona Klaws (74) mit am Tisch sitzt. In der Küche von Rosa Hellwinkel treffen sich die Frauen einmal die Woche und stellen die schönen Erinnerungsstücke für die Täuflinge her. „Wir bekommen eine Liste mit den Namen und Daten von der Kirchengemeinde“, sagt Rosa Hellwinkel, die mittlerweile ein „O“ geformt hat und nun an einem „H“ arbeitet. Sie schiebt ihre Brille etwas zurecht und betrachtet ihr Werk unter der hellen Lampe. „So 50 Taufkerzen im Jahr sind es mindestens, die wir hier verzieren.“

Derweil stellt Lore Bittermann christliche Symbole aus Wachs her, ein Kreuz zum Beispiel, aber auch Fische sind beliebte Motive. Lona Klaws formt goldenes Wachs zu Verzierungen, während Rosi Matthes fortwährend feine Wachs-Stränge rollt, mit denen sie Rosa Hellwinkel versorgt, die daraus Buchstaben formt. „Jede weiß hier, was zu tun ist, wir arbeiten Hand in Hand“, sagt Rosa Hellwinkel und fordert den Pressebesuch auf, es doch auch mal zu versuchen. Irgendeinen Buchstaben soll die Reporterin formen. Die hält sich für clever, entscheidet sich für ein „I“ und macht sich ans Werk.

„In dieser Jahreszeit kann man gut arbeiten“, sagt Lore Bittermann. „Wenn es zu kalt ist, lässt sich das Wachs nicht formen. Und wenn es zu heiß ist, klebt es an den Fingern“, erklärt Rosi Matthes. Aber heute herrschen ideale Taufkerzentemperaturen. Alle sind fleißig am Arbeiten. Trotzdem wird ordentlich geschnackt und reichlich gekichert. Irgendwann präsentiert die Reporterin der Dienstältesten stolz ihr Erstlingswerk. Rosa Hellwinkel runzelt die Stirn. „Das soll ein ,I’ sein?“ Sie ist skeptisch.

Alle Buchstaben müssen natürlich die gleiche Größe haben, hier ist exaktes Arbeiten gefragt. Schließlich sollen die Kerzen am Ende möglichst identisch aussehen. Die Jungen bekommen für gewöhnlich blau verzierte Kerzen, die Mädchen rot verzierte. Aber die Damen sehen das nicht so verbissen. „Als Nächstes mache ich eine Kerze für ein Mädchen mit grüner Farbe, denn das hat sich ihre Oma so gewünscht“, sagt Rosa Hellwinkel, die in der Zwischenzeit ein „A“, auf die Kerze aufgebracht hat und zwei „N“. Bald ist dieses Exemplar fertig.

Schön sei es, wenn man ganz entspannt arbeiten könne und auch genügend Zeit zum Plaudern habe, erzählen die Seniorinnen. Kurz vor den so beliebten Allertaufen, da käme die Gruppe schon manchmal ins Schwitzen, wenn in kürzester Zeit eine große Anzahl von Kerzen hergestellt werden müsse. „Dann treffen wir uns auch häufiger, um fertig zu werden.“ Und wenn dann noch viele lange Doppelnamen auf der Liste stünden, dann freue man sich schon, wenn man nur eine „Ida“ oder einen „Leo“ vor sich habe.

Aber bis zur nächsten Taufe in Wittlohe müssen nur noch ein paar wenige der schönen Unikate verziert werden. Alles kann also ganz in Ruhe abgearbeitet werden.

Rosa Hellwinkel zeigt eine Kerze, sie ist kleiner als die anderen, aber auch dicker. Eine Blume ziert die Unterseite, im oberen Teil weisen Daten auf den 90. Geburtstag einer „Else“ hin. Hellwinkel lächelt. Auf Wunsch stelle sie auch Erinnerungskerzen für hohe Geburtstage her. Else sei eine liebe Bekannte, da gehe die Arbeit leicht von der Hand, erzählt sie, die in der Zwischenzeit auch die letzten Buchstaben, ein „E“ und ein „S“, auf die Taufkerze gebracht hat.

Wird sich Johannes über die Kerze freuen, wenn er alt genug ist? Wird die Familie das Erinnerungsstück bis dahin für ihn sicher aufbewahren? Die Seniorinnen wissen es nicht. Nur selten hören sie noch mal wieder etwas von ihren Werken. Aber neulich schon: In einer Großfamilie hätten die Kinder kürzlich etwas wild mit ihren Taufkerzen gespielt – und diese dabei reichlich ramponiert. „Die Mutter hatte mich dann gebeten, die Kerzen wieder zu flicken. Ich hab mein Bestes gegeben, damit sie wieder aussehen“, erzählt Hellwinkel schmunzelnd. Wahrscheinlich wäre es aber schneller gegangen, die Kerzen einfach neu zu machen.

Es ist spät geworden, die Kerzen werden für heute sicher verstaut. Ein paar Kekse kommen auf den Tisch und auch Likörgläser werden aufgetischt. „Ich freue mich jede Woche auf unsere Treffen“, sagt Rosa Hellwinkel und strahlt. „Wir haben uns immer etwas zu erzählen.“