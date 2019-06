Team Bodega verteidigt Titel erfolgreich

Luttum – Titelverteidigung beim Drommelbeck-Cup in Luttum: Beim Firmenturnier des TSV Lohberg gelang der Bodega nach dem Sieg 2018 auch in diesem Jahr ein Erfolg im Endspiel. Wie im Vorjahr musste dazu allerdings das Neunmeterschießen herhalten, in dem das Team der Freizeitfahrzeuge Schmitz am Ende knapp unterlag, berichtet der TSV in einer Pressemitteilung.

Elf Teams hatten sich zur dritten Auflage des Drommelbeck-Cups in Luttum angemeldet und spielten in insgesamt 30 Partien à zehn Minuten auf der bestens präparierten Sportanlage die Platzierungen aus. In der Gruppenphase setzten sich in Gruppe A die Teams Freizeitfahrzeuge Schmitz sowie der Malereibetrieb Bellmer aus Luttum durch, in Gruppe B gelangen der Bodega und der Vertretung von Mars Platz eins und zwei. In den Halbfinals behielten die jeweiligen Gruppenersten die Oberhand, sodass sich die Bodega und das Team Schmitz im Finale gegenüberstanden. Nachdem in der regulären Spielzeit beide je ein Mal trafen, musste das Neunmeterschießen herhalten, das die Bodega dann für sich entschied. Das gleiche Bild war im Spiel um Platz drei zu sehen, in dem Mars und der Malereibetrieb Bellmer die Partie ebenfalls mit einem 1:1 beendeten und sich Bellmer im Neunmeterschießen durchsetzen konnte. Im Spiel um Platz fünf behielt das Team Frikoni aus Nienburg gegenüber Ott Fahrzeugbau aus Verden/Otersen mit 2:1 knapp die Überhand.

Bei der Siegerehrung überreichte Turniersponsor Lars Rosebrock vom Gasthaus Zum Drommelbeck die Pokale und Urkunden an die Mannschaften und bedankte sich für den zahlreichen Zuspruch der Teams und Zuschauer. Auch die Turnierleitung um Maurice Haubold und Steffen Lühning war zufrieden mit dem Verlauf des Turniers, der in den allermeisten Partien gezeigten Fairness und bedankte sich anschließend bei allen Schiedsrichtern und Helfern rund um den Drommelbeck-Cup. Alle Ergebnisse sind online unter www.tsvlohberg.de/drommelbeck-cup einsehbar – außerdem folgen dort in den nächsten Tagen einige Fotos der Spieler.