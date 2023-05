Symbole der Freundschaft beim Kirchlintler Maifest

Die Gemeinde Kirchlinteln und ihre Freunde, Letovice in Tschechien und Tlumatsch in der Ukraine (von oben). © Hermann Meyer

Neue Wappen hängen am Maibaum - von Kirchlinteln und seinen Partnergemeinden Letovice in Tschechien und Tlumatsch in der Ukraine.

Kirchlinteln – Was hängt denn da am Baum? Diese drei Wappen sind neu, das hat der aufmerksame Besucher des Maifestes in Kirchlinteln natürlich sofort gemerkt. Aber was sollen diese Zeichen symbolisieren, wofür stehen sie? Ganz einfach, für Freundschaft. Der Kirchlintler Ortsvorsteher Hermann Meyer erklärt den Hintergrund.

„Die neu montierten Symbole zeigen die Wappen von Kirchlinteln, der tschechischen Gemeinde Letovice, mit der wir im Oktober die 20-jährige Partnerschaft feiern werden, und das Wappen der nächsten Partnergemeinde Tlumatsch aus der Ukraine“, erzählt Meyer. „Ich finde, das bringt den Maibaum noch mehr ins Blickfeld der Menschen und zeigt den europäischen Geist Kirchlintelns.“

Solidarität und humanitäre Hilfe nach Tlumatsch in der Ukraine

Am Tag des Maifestes dauerte der Angriffskrieg Russlands auf seinen Nachbarstaat bereits 432 Tage, erinnerte der Ortsvorsteher in seiner Ansprache. „In diesem Monat soll wieder ein Hilfstransport in die Ukraine erfolgen, darum erinnere ich an Geldspenden auf das Konto bei der Gemeinde, damit notwendige Sachen für die Bevölkerung und die Soldaten gekauft werden können.“

Die große Solidarität der Kirchlintler mit den Menschen in der Stadt Tlumatsch habe sich bereits bei den ersten drei Hilfstransporten gezeigt. „Tagtäglich wird humanitäre Hilfe aus den europäischen Ländern für die Ukraine geleistet, die besonders in den hart umkämpften Gebieten im Osten des Landes benötigt wird.“

In der Gemeinde Kirchlinteln leben rund 125 ukrainische Kriegsflüchtlinge in Frieden. „Sie fühlen sich wohl, wissen aber nicht, wie es weitergeht in ihrem Heimatland. Wenn der Krieg hoffentlich irgendwann vorbei ist, wird ein Teil von ihnen wieder zurückgehen, ein Teil hat sich bereits integriert und möchte hierbleiben“, so Meyer.

Obwohl der Kontakt zur ukrainischen Gemeinde Tlumatsch erst mit Beginn des Krieges entstand, also noch relativ jung ist, hat sich die Kirchlintler Politik bereits für den offiziellen Abschluss einer Partnerschaft ausgesprochen.