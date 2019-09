Ein „ständiger Mahner“ feiert 100-Jähriges

Seit 100 Jahren setzt sich der Sozialverband Deutschland, Ortsverband Armsen, für sozial benachteiligte Menschen ein. Grund genug für den Vorsitzenden Friedel Koch und den Pressewart Hermann Meyer, einmal einen Blick zurückzuwerfen.

VON REIKE RACZKOWSKI

Armsen – Wenn der SoVD Armsen am Freitag, 25. Oktober, im Rahmen einer großen Feier sein Jubiläum begeht, wird auch eine Festschrift verteilt werden. An dieser haben Koch und Meyer seit vielen Monaten gearbeitet, sich durch alte Protokollbücher gewühlt und Fotos aus der Geschichte des Verbandes gesichtet.

„Das ist die Arbeit, die mir Spaß macht“, sagt Meyer. Schade findet er, dass es keine Unterlagen mehr aus der Anfangszeit des Ortsverbandes gibt. Damals hieß der SoVD noch Reichsbund. Gegründet wurde der Bundesverband noch während des Ersten Weltkrieges, im Jahr 1917, in Berlin. Damals wurde deutlich, dass Kriegsversehrte durch das soziale Netz fielen, kaum Ansprüche geltend machen konnten. Im Falle ihres Todes waren ihre Familien nur schlecht versorgt. Initiator der Gründung war der Berliner Vorwärts-Redakteuer Erich Kuttner (1942 im KZ ermordet).

Bei der Gründungszeremonie in Berlin war auch Heinrich Luhmann dabei. Der Armser fühlte sich verpflichtet, zwei Jahre später in seinem Heimatort eine Gruppe zu gründen, dessen Vorsitzender er wurde. Auch wenn der SoVD Armsen von da an bis zu seiner Selbstauflösung im Dritten Reich wahrscheinlich sehr aktiv war, gibt es keine Unterlagen mehr, die das belegen könnten. „Auch von der Wiedergründung im Jahr 1947 gibt es keine Aufzeichnungen“, bedauert Meyer. Protokolle der Sitzungen gebe es erst von den Jahren ab 1959.

Doch einiges hat Meyer aus den Jahren nach dem Krieg herausfinden können: Vorsitzender nach der Wiedergründung war Hermann Lühmann aus Neddenaverbergen. Am 1. Oktober 1948 gehörten 18 Mitglieder der Ortsgruppe an: 15 Kriegsbeschädigte, zwei Hinterbliebene und ein Zivilbeschädigter.

Es folgten verschiedene Vorsitzende und die Mitgliederzahlen stiegen an. Die ersten Versammlungslokale des SoVD Armsen waren die Bahnhofsgaststätte und die Gaststätte Kehlenbeck. Es wurden regelmäßig gemütliche Feste gefeiert. „Auf das Essen wurde beim SoVD immer Wert gelegt“, sagt Hermann Meyer schmunzelnd und liest aus einem Protokollbuch vor: „Für ein Wintervergnügen im Jahr 1968 wurde eine kalte Platte, bestehend aus fünf halben Brötchen plus zwei Tassen Kaffee pro Teilnehmer, gerechnet.“

Aber auch wenn das Gesellige eine große Rolle spielte, so war die Beratung in sozialen Belangen immer die Hauptaufgabe des SoVD. Außerdem zeigen die Aufzeichnungen, dass sich der Verband für Notleidende außerhalb der eigenen Reihen engagierte. So für die Opfer der Hamburger Flutkatastrophe im Jahr 1962, für die Geld gesammelt wurde.

Karl Ravens sprach zum Jubiläum im Jahr 1969

Beim 50. Jubiläum, im Jahre 1969, stellte der damalige Bundestagsabgeordnete Karl Ravens fest, „dass der Reichsbund auch 25 Jahre nach dem letzten Krieg ein ständiger Mahner sein muss, damit Kriegs- und Arbeitsopfer nicht immer im Schatten unserer Wohlstandsgesellschaft zu leben brauchen.“

Seit 1994 ist Friedel Koch im Vorstand des Reichsbundes, seit 1996 ist er Vorsitzender. Seit er das Ruder übernommen hat, haben sich die Mitgliederzahlen noch einmal deutlich erhöht. Waren es 1976 noch 71, so sind heute über 290 Mitglieder dabei. Liegt es am Vorstand? Koch winkt ab, mit ihm als Person habe das eher wenig zu tun. „2006 wurde der Ortsverband Verden aufgelöst, uns wurden damals 30 Mitglieder zugeschlagen.“ Zum anderen würde die Sozialgesetzgebung dem SoVD, wie der Reichsbund seit 1999 heißt, immer wieder neue Mitglieder bescheren. „Es wird alles immer komplizierter. Der Bedarf nach Beratung ist deshalb stetig gestiegen. Unsere Mitglieder bekommen bei uns kompetente Hilfe, auch in gerichtlichen Angelegenheiten“, berichtet Koch. Er selbst hat früher beim Versorgungsamt in Bremen gearbeitet und weiß, dass „Otto Normalverbraucher“ im Bürokratiedschungel oft überfordert ist. Die SoVD-Sprechstunde in Verden werde deshalb ausgesprochen gut genutzt.

Die Festschrift ist mit dem geschichtlichen Rückblick, vielen historischen Fotos und elf Grußworten, professionell gestaltet von Maik Meyer, fast druckreif und kann sich sehen lassen. Verteilt wird sie an die Mitglieder und Ehrengäste bei der Jubiläumsfeier im Oktober. Auf die freuen sich die Vorstandsmitglieder schon lange. „Seit 2006, um genau zu sein“, berichtet Meyer schmunzelnd. Schon da habe der Ortsverband in weiser Voraussicht angefangen, Geld für das Jubiläum zurückzulegen.