Spontankauf eine „absolute Meisterleistung“

Kirchlinteln - Schnäppchen muss heutzutage auch die öffentliche Hand ergreifen. Beim neuen Einsatzleitwagen (ELW) für die Gemeindefeuerwehr Kirchlinteln ist dies der Verwaltung gut gelungen. Denn den neuen ELW der Marke Volkswagen konnte die Gemeinde Kirchlinteln zum sehr günstigen Preis von 34 000 Euro erwerben, da der Nutzfahrzeughersteller die Modellserie des Crafters umstellte und das Lager sozusagen leer fegen wollte.

Schon seit Jahren schoben die politischen Entscheidungsträger die Investition hinaus, da die Mittel an anderen Stellen bei der Feuerwehr dringender benötigt wurden. „Dieser Preis bedeutet eine Einsparung von 48 Prozent verglichen zu Angeboten aus der Vergangenheit“, sagte Bürgermeister Wolfgang Rodewald bei der offiziellen Übergabe am Feuerwehrhaus in Kirchlinteln.

Zu den Fahrzeugkosten kamen noch der Aufwand für die Feuerwehraufbauten, wie das Blaulicht. Diese wurden von der heimischen Firma Fahrzeugbau Schutz aus Bendingbostel durchgeführt. So war die schnelle Inbetriebnahme gewährleistet. Im Haushalt war fast die gleiche Summe schon eingeplant gewesen, weshalb die Mittel bereitstanden. Allerdings gingen die Planungen von einem Gebrauchtwagen aus und keinem Neuwagen.

Den Tipp für diese einmalige Gelegenheit hatte der Gemeindebrandmeister Holger Müller gegeben. Er hatte von diesem Angebot beim Kreiskommando gehört und wurde sofort aktiv. Zum Glück, denn innerhalb einiger Tage waren alle Fahrzeuge aus diesem Kontingent reserviert. „Mit diesem neuen Einsatzleitwagen ist die Gemeindefeuerwehr auf einem sehr guten Weg“, sagte Müller und dankte der ELW-Truppe, die in Eigenleistungen die Ausrüstung im Fahrzeug verbaut hatte.

Der Vorsitzende des Feuerwehrausschusses Claus-Hermann Hoops (CDU) lobte die gute und offene Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, Gemeinderat und Verwaltung. „Dieser ELW ist eine starke Aufwertung für die ganze Gemeindefeuerwehr“, sagte Hoops.

„Das war eine absolute Meisterleistung, so spontan einen Fahrzeugkauf zu realisieren. Daran sieht man auch, wie gut hier in Kirchlinteln die Zusammenarbeit funktioniert“, lobte der stellvertretende Kreisbrandmeister Olaf Dykau.

Das neue Fahrzeug wird zunächst in Otersen stationiert, bis in Kirchlinteln ein Stellplatz frei ist. - lee