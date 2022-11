Kükenmoorer befürchten mehr LKW-Verkehr auf der Kreisstraße 13

Von: Reike Raczkowski

An die vorgeschriebenen 50 Stundenkilometer hält sich hier kaum jemand. Absackungen und Risse auf der viel befahrenen Kreisstraße 13 in Kükenmoor machen das Radfahren zu einem nervenaufreibenden Erlebnis. © Raczkowski

Die Kükenmoorer beobachten die Erweiterungspläne der Biogasanlage in Armsen mit Sorge. Warum eigentlich? Ein Ortstermin.

Kükenmoor - Die Autos brausen nur so vorbei an diesem Herbstabend in Kükenmoor. Gefühlt fährt kein einziges die vorgeschriebenen 50 Stundenkilometer. Zwei Radfahrer klammern sich nervös an ihre Lenker, ihre Räder schwanken merklich, denn die Straße ist hier deutlich abgesackt. Plötzlich überholt sie ein Transporter und rauscht vorbei. Wer hier Rad fährt, der muss gute Nerven haben. Fred Wischmann blickt den beiden Radlern hinterher. „Bisher ist hier noch nichts Schlimmes passiert, zum Glück“, sagt der Ortsvorsteher.

Die Kreisstraße 13, die durch den Ort führt, sieht an gleich mehreren Stellen nicht mehr gut aus. Tiefe Risse sind im Asphalt aufgetaucht. Der Boden hier im Moor bewegt sich. Ob es mit der Fördermenge des Wasserwerkes Langenberg zusammenhänge, könne man nicht beweisen, sagt Wischmann. Aber etliche Anwohner hätten auch schon Risse an ihren Häusern festgestellt.

Die rumpelige Straße, gerade einmal 5,20 Meter breit, führt mit mehreren Kurven durch Kükenmoor, es ist eine schöne Strecke mit mächtigen Bäumen an der Seite. Überhaupt ist das hier eine schöne Gegend, das wissen auch die vielen Bewohner des Campingplatzes Am Salingsloh oder die Familien, die den Spielplatz Moorkieker besuchen. Manche sind aber auch Einheimische, die zum Sport nach Kohlenförde wollen. Viele von ihnen nutzen mutig das Rad, obwohl es hier keinen Radweg gibt. „Um den bemühe ich mich, seit ich Ortsvorsteher bin, also seit 28 Jahren“, so Wischmann. Immerhin steht der Bau eines Radweges mittlerweile auf der Prioritätenliste des Landkreises. „Auf Platz 17“, sagt Wischmann und schüttelt verärgert den Kopf.

Die K 13 ist die Lebensader von Kükenmoor. Das Schützenhaus und mehrere Bushaltestellen liegen direkt an der Straße. Am Straßenrand parken die Feuerwehrkameraden bei jeder Zusammenkunft und bei jedem Einsatz, denn das ebenfalls direkt an der K 13 liegende Feuerwehrhaus hat keine eigenen Parkplätze.

Dass Tag ein, Tag aus auch reichlich schweres landwirtschaftliches Gerät durch das Dorf brummt, sei ganz normal, sagt der Ortsvorsteher. „Das verurteile ich auch gar nicht, wie käme ich denn dazu. Landwirtschaft gehört zu Kükenmoor dazu.“ Doch sei es etwas anderes, wenn jetzt auch noch auswärtige Lastwagen Mist zur Armser Biogasanlage transportieren würden. Eine noch höhere Belastung, zeigt sich Wischmann überzeugt, würde die Lebensqualität im Dorf deutlich beeinträchtigen.

Wenn die „neue“ Biogasanlage in Armsen zu 100 Prozent ausgelastet ist, geht das Verkehrsgutachten von 30 Fahrzeugen und 60 Fahrten am Tag aus. In der Theorie sollen davon nur 20 Prozent durch Kükenmoor fahren, der Großteil soll über Weitzmühlen in Richtung Autobahn führen. Man geht also von lediglich zwölf zusätzlichen Fahrten am Tag über die K 13 aus. Das beruhigt den Ortsvorsteher nicht. Denn eine Garantie gebe es nicht, man könne den Fahrern ja gar nicht vorschreiben, wo sie zu fahren hätten.

Die KBB Biogas plane in Kürze eine Informationsveranstaltung für die Bürger. Das findet Fred Wischmann gut. Da hätte man dann als Kükenmoorer auch noch mal die Möglichkeit, einige offene Fragen zu klären.

Die Sonne geht unter. Innerhalb kürzester Zeit ist das Dorf an dieser Stelle in tiefe Dunkelheit getaucht. Die nächste Straßenlaterne liegt in weiter Ferne. „Sehen Sie, das ist die Situation, wenn unsere Kinder morgens zur Schule gehen und zur Bushaltestelle wollen. Sie müssen direkt neben der Kreisstraße laufen, in tiefer Dunkelheit, während die großen Fahrzeuge hier vorbei donnern.“