Deutsch-tschechisches Konzert: So klingt Freundschaft

Von: Reike Raczkowski

Auf ein „einmaliges musikalisches Ereignis“ freuen sich (v.l.) Martina Sedlackova, Arne Jacobs, Petra Lindhorst-Köster, Ingrid Berger und Hermann Meyer. Der Vorverkauf für das Konzert am 7. Oktober in Verden startet Montag. © Raczkowski

Seit 20 Jahren besteht die Freundschaft zwischen Kirchlinteln und Letovice. Das wird jetzt gefeiert - auch musikalisch.

Kirchlinteln – „Prátelé“ steht in großen Lettern auf dem Plakat: „Freunde.“ Anfang Oktober ist eine Abordnung aus Kirchlintelns tschechischer Partnerstadt Letovice zu Gast, um gemeinsam das 20-jährige Bestehen der Freundschaft gebührend zu begehen.

Das Jubiläumsfest wird vom 6. bis zum 8. Oktober in Kirchlinteln gefeiert und der Verein „Freunde von Letovice“ hat in Zusammenarbeit mit Tourismusmanagerin Petra Lindhorst-Köster bereits ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Das Herzstück ist ein gemeinsames Konzert des Orchesters aus Letovice und der Vielharmonie Kirchlinteln in der Stadthalle Verden, das am 7. Oktober stattfinden wird. In Kirchlinteln selbst habe man keine Location, die es in Sachen Größe und Akustik mit der Stadthalle aufnehmen könne, erzählt Petra Lindhorst-Köster, die sicher ist: „Das wird ein einmaliges musikalisches Ereignis.“ Der Vorverkauf beginnt kommenden Montag. Vereinsmitglied Ingrid Berger: „Der deutsch-tschechiche Zukunftsfonds unterstützt das Konzert mit einem finanziellen Zuschuss.“

Das „Velky dechovy orchestr“ aus Letovice und die Vielharmonie Kirchlinteln kennen sich bereits: Beim zehnjährigen Jubiläum haben die tschechischen Musiker in Kirchlinteln gespielt und später absolvierten die Kirchlintler Musiker einen Gegenbesuch. Es wird also bereits die dritte Begegnung der beiden Ensembles sein. Das tschechische Orchester hat schon viel von Europa gesehen, denn die Gruppe ist international erfolgreich. „Es ist das größte Orchester in der Region Südmähren“, weiß Kirchlintelns Ortsvorsteher Hermann Meyer. Nach Kirchlinteln kommt im Oktober eine circa 50 Musiker starke Abordnung.

Bei Dunkelheit sind die Auftritte der Mazoretky, hier am Tag der Befreiung im Mai, besonders ungewöhnlich. In Verden treten die jungen Frauen aber bei Tageslicht auf. © Meyer

Aber das ist noch nicht alles: Auch die Mazoretky, die Majoretten aus Letovice, sind mit von der Partie. „Es handelt sich dabei um Mädels, die in schicken Uniformen zu Marschmusik tanzen und dabei kunstvoll einen Stab schwingen“, erzählt Martina Sedlackova von den „Freunden von Letovice“. Wer die Majoretten in Aktion erleben will, sollte pünktlich zum Konzert in die Stadthalle kommen. „Um 17 Uhr ist Beginn, aber bereits um 16.15 Uhr ist Einlass. In der Zwischenzeit treten die Majoretten vor der Stadthalle auf“, informiert Lindhorst-Köster.

Bürgermeister Arne Jacobs ist froh, dass sich in den vergangenen 20 Jahren „eine facettenreiche Freundschaft“ entwickelt habe. Es hätten sich nicht nur die Verwaltungsbeschäftigten und Ratsmitglieder aus den Kommunen kennengelernt und ausgetauscht, sondern auch die Schulen, Imker, Feuerwehrleute, Musiker und weitere Interessengruppen. „Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, länderübergreifende Partnerschaften zu pflegen und das Einende in den Vordergrund zu stellen, wo Populisten bestrebt sind, das Trennende zu forcieren.“

Vorverkauf: Hier gibt‘s Karten Für 15 Euro beziehungsweise 10 Euro ermäßigt sind die Karten bei folgenden Stellen zu erwerben: Tourist-Information Verden, Große Straße 40; Autohaus Bomnüter, Hauptstraße 15, Kirchlinteln; Edeka Kirchlinteln, Hauptstraße 3; Tourist-Information Kirchlinteln, Hauptstraße 11. Personen, die außerhalb wohnen und keine Gelegenheit haben, die Karten im Vorverkauf zu besorgen, können sich gerne via E-Mail an tourismus@kirchlinteln.de bei Petra Lindhorst-Köster melden.