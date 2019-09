Sieben Ortswehren kämpfen gegen Rundballen-Brand

Otersen – Feuerwehrfahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn haben am späten Freitagabend, gegen 23.15 Uhr, die Bewohner Otersens aufgeschreckt. Zwölf Feuerwehrfahrzeuge von sieben Ortswehren der Gemeinde Kirchlinteln und der Samtgemeinde Rethem waren gekommen, weil auf einem Feld östlich der Landesstraße 159, kurz vor dem Oterser Ortsteil Ludwigslust, ein Feuer ausgebrochen war. Drei Reihen mit insgesamt 1 200 Stroh-Rundballen, an zwei Seiten von Wald umgeben, brannten lichterloh und forderten der Ortsfeuerwehr Otersen unter der Leitung des stellvertretenden Ortsbrandmeisters Sven Priemke auch noch zwölf Stunden später einiges ab.

Erst Anfang August waren im benachbarten Häuslingen 280 Rundballen durch Brandstiftung vernichtet worden. Jetzt verbrannten weit mehr in der Gemarkung Otersen-Ludwigslust. Es handelt sich dabei um den Jahresbedarf an Futterstroh eines Milchviehbetriebes aus Häuslingen-Ludwigslust. Auf rund 60 000 Euro bezifferte der betroffene Landwirt den entstandenen Schaden. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehren stand das große Strohlager nach Angaben der Feuerwehr bereits im Vollbrand, so dass die Experten davon ausgehen, dass es sich bei der Ursache des Feuers um Brandstiftung handeln muss.

Nach der Alarmierung um 23.13 Uhr rückte die Ortsfeuerwehr Otersen mit 21 Brand-schützern, dem TS-Fahrzeug und dem Kirchlintelner Einsatzleitfahrzeug aus. Verstärkung kam von den Stützpunkt-Feuerwehren aus Neddenaverbergen und Kirchlinteln sowie der Ortsfeuerwehr Hohenaverbergen und weiteren Ortsfeuerwehren aus der benachbarten Samtgemeinde Rethem.

Hauptaufgabe für die Wehren war der Schutz der an zwei Seiten angrenzenden Waldstücke, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Die im Vollbrand stehenden 1 200 Strohballen konnten die Wehren nur kontrolliert abbrennen lassen. Ab etwa 4 Uhr nachts übernahm die Ortsfeuerwehr Otersen die Wache beim kontrollierten Abbrennen der Strohballen.

Am Sonnabendvormittag, nach zwölf Stunden Dauereinsatz, war ein Bagger-Raupenfahrzeug im Auftrag des geschädigten Landwirts im Einsatz, um die noch brennenden Ballen auseinander zu teilen. Mit dem Löschwasser aus den Strahlrohren der Ortsfeuerwehr Otersen musste der Bagger mit seinem Greifarm und den Hydraulikschläuchen immer wieder abgekühlt werden. gl