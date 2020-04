„Sie können es nicht vergessen“

Nördlich von Wittlohe, auf dem Flurstück Mehntbruch, war Mitte April 1945 für kurze Zeit von den britischen Soldaten eine Start- und Landemöglichkeit für kleine Flugzeug geschaffen worden. Heinrich Holste (vorne) und Friedrich Brüns erinnern sich in dem Buch daran. Im Hintergrund sind die Häuser von Wittlohe zu erkennen. Heinrich Holste: „Bei allen Landungen stand immer ein Jeep an der Landesstraße, der dann sofort die wichtigen Nachrichten oder hochrangige Soldaten zum Hof Tietje brachte, in dem zeitweilig das britische Hauptquartier untergebracht war. Täglich fanden wohl drei bis vier Starts und Landungen auf dem unebenen Gelände statt.“ Foto: Meyer

Kirchlinteln - Von Reike Raczkowski. Die Sonne glitzert auf dem Wasser, die Vögel zwitschern: eine wahre Idylle an der Aller. Doch genau hier, an der Fährstelle Otersen, erreichte fast auf den Tag genau vor 75 Jahren, am 12. April 1945, der Zweite Weltkrieg endgültig das Gebiet der Gemeinde Kirchlinteln. Weil die britischen Truppen auf ihrem Weg Richtung Bremen und Hamburg bei Rethem auf den erbitterten Widerstand der deutschen Truppen stießen, wagten sie den Übergang an dieser Stelle und bildeten dort einen Brückenkopf.

Heute steht Hermann Meyer auf der Oterser Seite der Aller, zeigt auf das Wasser und hält in der anderen Hand ein druckfrisches Buch, das genau von dieser Zeit handelt, mit dem Titel: „Das Ende des Zweiten Weltkrieges in der Gemeinde Kirchlinteln“. Zahlreiche Menschen haben viel Herzblut in das 174 Seiten starke Werk gesteckt, neben dem Redaktionsteam der Zeitgeschichtlichen Werkstatt im Kapitelhaus zu Wittlohe (Zwik) waren das vor allem die insgesamt 22 Zeitzeugen, die dafür ihre Erinnerungen preisgegeben haben. Nach Ostern ist das Buch erhältlich – schon jetzt gibt es mehr als 50 Vorbestellungen, berichtet Hermann Meyer.

In der Woche nach der Aller-Überquerung der britischen Truppen kam es zu erbitterten Kämpfen in den Dörfern, bei denen auf beiden Seiten viele Soldaten starben. „Auf deutscher Seite waren es oft 16- bis 17-jährige junge Menschen“, sagt Harm Schmidt aus dem Zwik-Team. Davon zeugten die vielen Kriegsgräber in der Gemeinde. „Später beurteilte ein britischer General die Schlacht von Rethem und die Überquerung der Aller als eine der entscheidendsten Schlachten des Krieges in Norddeutschland“, so Schmidt weiter.

Aber in der Zivilbevölkerung und unter den Zwangsarbeitern gab es zahlreiche Opfer. Ortschaften wie Hohenaverbergen und Bendingbostel wurden in diesen letzten Kriegstagen zu großen Teilen zerstört. Vieh verendete in den Stallungen, Häuser brannten nieder und unschuldige Menschen starben infolge der Granaten- und Bombenangriffe, viele Bewohner verloren in diesen Tagen ihr Hab und Gut.

Das Autorenteam der Zwik hat nun mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde Kirchlinteln diese Tage im April 1945 dokumentiert. Dafür sichteten sie nicht nur zahlreiche Dokumente aus der Zeit, sondern hörten vor allem vielen Zeitzeugen zu, die diese Tage als junge Menschen erlebten. „Viele können es bis heute nicht vergessen“, sagt Harm Schmidt, der in den vergangenen Monaten viele Interviews mit Senioren geführt hat. Was diese Menschen damals gedacht und gefühlt haben, welche Erlebnisse aus diesen Tagen sich ihnen eingebrannt haben, welche Ängste sie hatten – bei den Gesprächen kam oft alles wieder hoch. „Es ist erstaunlich, an wie viel sie sich noch erinnern können.“

Und wenn Hermann Meyer heute an der Aller steht, um das Buch der Presse zu präsentieren, dann wird er selbst auch etwas emotional. Denn er weiß: Es war höchste Zeit, die Erinnerungen der Dorfbevölkerung für die Nachwelt festzuhalten. Er und die anderen Mitglieder des Zwik-Teams sind froh, dass das gelungen ist.