Sie ist noch gern unterwegs, mit dem Rollator durch Wittlohe

Von: Harald Röttjer

Sohn Fritz Rübke, Schwiegertochter Anke Rübke und Ortsvorsteher Michael Jeske (hinten v.l.) gratulierten der 97-jährigen Elisabeth Rübke. © Harald Röttjer

Elisabeth Rübke feiert ihren 97. Geburtstag. Aus Ostpreußen geflüchtet, lebt sie immer noch in dem Haus das sie nach dem Krieg, zusammen mit ihrem Mann, baute.

Wittlohe – „Wenn irgendwie möglich geht sie mit ihrem Rollator noch zwei Mal täglich spazieren, einmal zur Lehrde, um nach den Störchen zu sehen, und nachmittags durchs Dorf, in der Hoffnung mit jemanden schnacken zu können, denn immer nur zu Hause sitzen, ist ihr doch etwas zu langweilig“. So schildert Schwiegertochter Anke Rübke den Alltag ihrer Schwiegermutter Elisabeth, die gestern in Wittlohe ihren 97. Geburtstag feierte.

Gemeinsam mit dem ältesten Sohn Fritz und der Schwiegertochter lebt die rüstige Seniorin in dem Haus, das sie in den Jahren nach dem Krieg mit ihrem Mann Willi baute, und wird dort von beiden versorgt. Sie ist auch gerne unterwegs, beispielsweise zum Frühstücksbrunch, Kaffee trinken oder Verwandte besuchen. Einmal monatlich ist sie beim Frauenkreis zu finden und in jedem Jahr ist der Nikolausbrunch ein fester Termin, den die gerne wahrnimmt.

Zum festen Ritual zählt schließlich noch ein Zeugnisessen mit den Urenkeln und auch hier überrascht sie damit, das eine Pizza oder Hamburger oder auch die chinesische Küche, und nicht nur Hausmannskost, auf dem Speiseplan stehen muss. Die wird sicher bei einem Fischessen an der Nordsee serviert werden, denn die Fahrt an die Küste ist ein Geschenk von Anke und Fritz und wird stattfinden, wenn es ihre Gesundheit zulässt.

Flucht aus Ostpreußen und Leben danach

Mit zwei Brüdern wuchs die 1926 geborene Elisabeth Vorlauf, genannt Lisbeth, in Ostpreußen auf. Die Flucht von dort führte die Familie 1944 bis Dresden und Anfang 1945 mit dem Zug weiter nach Stemmen. Für die erste Zeit fand sie bei der Familie von Ahsen in Wittlohe ein Zuhause, wo nach und nach die ganze Familie zusammen fand und ihr tränenreiches Wiedersehen feierte.

Ihre Hochzeit feierte das Paar in 1948 und während sich der Ehemann weiter mit der kleinen Landwirtschaft beschäftigte, kümmerte sich die Ehefrau um die Betreuung und Erziehung der Kinder: Ein Junge und zwei Mädchen. Auch bei der Betreuung der vier Enkel und neun Urenkel war sie viel gefragt. Sie ist viel mit dem Kinderwagen unterwegs gewesen, hat mit ihnen Spiele gespielt und viel vorgelesen. „War das eine schöne Zeit, sagt sie heute noch immer“, so die Schwiegertochter.

Dadurch hat sie noch heute einen intensiven Kontakt zu ihnen, vor allem zu vier in der Nähe wohnenden Familienmitgliedern. Ein großes Lob hatte die Urenkelin Jette: „Oma backte die besten Pfannkuchen der Welt“ und Enkel Mattes gab ihr den Namen Oma Lisse, wie sie heute noch genannt wird. Zur kleinen Feier fanden sich Ortsvorsteher Michael Jeske ein, der die Glückwünsche der Gemeinde überbrachte und auch als unmittelbarer Nachbar gemeinsam mit weiteren benachbarten Paaren gratulierte.