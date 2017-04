SPD hat sich das Erinnern auf die Fahnen geschrieben

Ausstellung „Wider das Vergessen“ zum Kriegsende in der Gemeinde Kirchlinteln

+ Ein Tanzsaal an der Wehrstraße in Kirchlinteln diente als Unterkunft für die Zwangsarbeiter, bewacht von einem Wehrmachtssoldaten.

Kirchlinteln - „Wider das Vergessen“ heißt die Ausstellung der Kirchlintler SPD, die am Sonnabend und Sonntag, 29. und 30. April, jeweils von 11 bis 16 Uhr, in der Kulturdiele des Lintler Krugs präsentiert wird. Sie zeigt auf acht großen Stelltafeln das Kriegsende in der Gemeinde Kirchlinteln. „Es wird von mutigen Menschen berichtet, die furchtlos mit der weißen Fahne den britischen Soldaten entgegengingen und somit großen Schaden von ihrem Dorf abwendeten; von toten Säuglingen in Armsen in einem ehemaligen Schweinestall sowie von verlogenen Durchhalteparolen der Nazipropaganda“, schreibt die SPD Kirchlinteln in einer Pressemitteilung.