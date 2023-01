Seltenes Ehejubiläum: Rosemarie und Hans-Dieter Meyer aus Bendingbostel feiern Eiserne Hochzeit

Von: Reike Raczkowski

Lieben Radtouren mit ihren E-Bikes: Rosemarie und Hans-Dieter Meyer halten sich fit. © Raczkowski

Die Braut trägt ein wunderschönes weißes Kleid, ihre langen Haare sind kunstvoll hochgesteckt. Der Bräutigam hat dunkles, volles Haar und blickt verschmitzt in die Kamera. Was für ein schönes Paar! Und auch, wenn dieses Schwarz-Weiß-Foto heute genau 65 Jahre alt ist: So wahnsinnig viel verändert haben sich Rosemarie und Hans-Dieter Meyer aus Bendingbostel seitdem eigentlich nicht. Gut, die Haare sind jetzt weiß, und die beiden haben viel miteinander erlebt. Aber das verliebte Mädchen und der verliebte Junge von früher, die beiden sind ganz eindeutig immer noch da.

Bendingbostel – Aufgeflammt ist diese Liebe erstmals im Jahr 1953 auf einer Tanzveranstaltung in Jeddingen. Die junge Bendingbostelerin war gleich ganz hin und weg von dem großen flotten Burschen aus Nindorf bei Visselhövede. Und auch für ihn war es Liebe auf den ersten Blick.

Nach der Heirat kamen bald drei Kinder auf die Welt: Joachim, Matthias und Andreas. „Klar hätten wir uns auch über ein Mädchen gefreut“, sagt Rosemarie. „Aber wir haben drei gesunde, gut geratene Söhne, dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Hans-Dieter. Vier Enkel gibt es auch und wer weiß: Vielleicht auch irgendwann Urenkel.

Beruflich war Hans-Dieter Eisenbahner mit Leib und Seele, 45 Jahre lang, bis zur Rente. Sie ist gelernte Schneiderin. Später sattelte sie um und war fortan mit dem Bäckerwagen unterwegs und brachte Brot, Brötchen und Kuchen auf die Dörfer. Überhaupt lenkte sie gern schwere Maschinen. „Als junge Frau bin ich gern Motorrad gefahren.“ Flott habe sie ausgesehen mit ihrer roten Kappe, erinnert sie sich zwinkernd.

Bewegung an der frischen Luft hält die beiden fit

Die beiden seien immer gerne in den Urlaub gefahren, zu unterschiedlichen Reisezielen, erzählen sie. „Das größte Highlight war natürlich unsere zweimonatige Reise nach Australien, ein Geschenk zur Silberhochzeit“, sagt Rosemarie, die heute noch von diesem Abenteuer schwärmt. „Ein tolles Land, wirklich.“ Aber in Bendingbostel sei es doch noch ein klein wenig schöner.

Die 87-Jährigen sind erstaunlich fit. „Bewegung an der frischen Luft“, sei ihr Geheimrezept, verraten die beiden den Gästen beim Empfang für ihre Eiserne Hochzeit – und holen für das Erinnerungsfoto spontan ihre E-Bikes aus der Garage. „Wenn das Wetter passt, fahren wir viermal die Woche Rad, jeweils etwa eine Stunde“, erzählt Rosemarie, die außerdem einmal die Woche mit einer Gruppe zum Walking geht.

Hans-Dieter tobt sich besonders gern mit Schaufel, Harke und Schiebkarre aus. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. „Blume möchte man sein in Meyers Garten“, scherzt Ortsvorsteher Cord Wahlers beim Empfang und erzählt, dass die beiden an besonders heißen Tagen Sonnenschirme über den Beeten aufstellen würden, damit den Pflänzchen auch nicht zu heiß werde. Rosemarie steht zu diesem ungewöhnlichen Einsatz für das Blütenmeer. „Lach nur, so haben wir die Fleißigen Lieschen letztes Jahr gut durchgekriegt.“ Das Gemüsebeet sei heute aber kleiner als früher. „Wir haben nur noch Kartoffeln, Bohnen, Rote Bete, Petersilie und Zucchini. Aber ich höre in letzter Zeit öfter, dass ich im Garten nicht mehr so viel machen soll. Die haben wohl Angst, dass ich da draußen umfalle“, sagt Hans-Dieter schmunzelnd mit Blick in Richtung seiner Kinder und Schwiegerkinder. Die rufen zurück: „Nein, aber hinterher beklagst Du Dich wieder, dass Du Rücken hast.“

Gut, ein bisschen Rücken, wenn das alles ist. Okay, Rosemaries Augen waren auch schon mal besser und ihre Hände wollen die feinen Holzarbeiten, die sie immer so gern hergestellt hat, nicht mehr so akkurat hinbekommen. Aber ansonsten: alles fast wie früher. Und wenn Hans-Dieter seine Rosemarie anschaut, hat er immer noch den gleichen verschmitzten Blick wie auf seinem Hochzeitsfoto.