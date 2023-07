„Schwalbe“ will noch aufgemöbelt werden

Von: Hermann Meyer

Teilen

Töff,töff, töff: Ein Griff an den Anlasser und der verlässliche und gut gepflegte Traktor der englischen Firma Nuffield springt auf Anhieb an. © Meyer

Auf dem Oldie-Hoff Pannenbarg in Bendingbostel hat Erich Drewes viele Schätze gesammelt: vom Nuffield-Trecker bis zum TSV-Trikot.

Bendingbostel – Wenn man das gepflegte Gelände betritt, wissen die Augen nicht, wo sie zuerst hinsehen sollen. Nicht nur im Außenbereich des Oldie-Hoffs Pannenbarg von Erich Drewes ist in jeder Ecke etwas ausgestellt, auch im liebevoll ausgestatteten Schuppen gibt es viel zu sehen. Vor allem alte Handwerksgeräte wie Hämmer für die verschiedensten Arbeitsbereiche und zahlreiche Holzhobel sowie Kettensägen. Aber auch Eigenkreationen wie eine umfunktionierte Gartenharke als Weinglashalter hat Erich Drewes ausgestellt.

Eine Simson-„Schwalbe“ aus den 60er-Jahren will noch aufgemöbelt werden, und die Werbung von „Zündapp“ zeigt eine junge Frau im Trachtenkleid, wie sie mit dem Mofa auf steinigen Wegen bergauf fährt.

Erich Drewes auf dem ersten Trecker Deutschlands mit luftgekühltem Motor. © Hermann Meyer

Das Außengelände wird dominiert von Treckern. Alle sind von Erich Drewes mit viel Sachverstand restauriert und anschließend in den Originalfarben gestrichen worden. Dazu gehört ein Allgaier Wasserverdampfer oder der Porsche-Allgaier von 1950. „Das ist der erste Trecker Deutschlands mit einem luftgekühlten Motor, alles aus Alu“, weiß Drewes.

Mehr als ein Dutzend Trecker hat der Bendingbosteler in seinem Besitz, angefangen mit einem „Zettelmeyer“ aus den 30er-Jahren, ursprünglich noch mit Eisenrädern. Und alle sind voll funktionsfähig. Wie der englische Traktor von „Nuffield“ aus den 60er-Jahren mit einem hydraulischen Greifer. Ein Griff an den Anlasser, und der Qualm kommt aus dem Auspuff. „Der Trecker wurde damals von der bekannten deutschen Firma Bautz vertrieben“, sagt der Bendingbostler Sammler.

Er weiß es nicht mehr genau, aber angefangen habe alles vor rund 30 Jahren. Die „Freunde von Bendingbostel“ waren ein loser Zusammenschluss von Interessierten aus dem Dorf und der Umgebung, die sich um die Wahrung alter Gerätschaften kümmerten. Besonders Trecker gehörten dazu. Jetzt gibt es diese Gruppierung nicht mehr. „Ich bin noch der Einzige, der lebt, alle anderen sind mittlerweile verstorben“, sagt der 76-Jährige.

Der Tiefenpflug zur Kultivierung von Ödland und für Moorumbrüche. © Hermann Meyer

Drewes bleibt seinem Hobby – so lange es geht – treu und sammelt weiter. Dazu gehören auch alte Pflüge. In seinem Bestand sind welche aus der Zeit von 1780 bis in die 1960er-Jahre hinein. Einer steht außerhalb seines Grundstücks – ein Tiefenpflug bis 60 Zentimeter zur Kultivierung von Ödland und für Moorumbrüche aus den 40er-Jahren. Und ganz stolz ist er über sein Trikot des TSV Brunsbrock. „Das war das erste Trikot, als ich mit elf Jahren angefangen bin, Fußball zu spielen“, sagt er und ergänzt, dass er schon seit 65 Jahren dem Verein die Treue hält.

Dieses Trikot stammt aus dem Jahr 1958, als Erich Drewes als Elfjähriger anfing, Fußball zu spielen beim TSV Brunsbrock. Da kommen Erinnerungen auf. © Hermann Meyer

Besonders freut sich Erich Drewes über das große Interesse der Urlauber und Fahrradgruppen, die sich die Gerätschaften auf seinem Oldie-Hoff ansehen wollen. „Ich brauche keine Werbung zu machen, die Mund-zu-Mund-Propaganda läuft hervorragend.“ Und die Besucher und auch die Kindergartenkinder staunen immer wieder, wenn sie sehen, was es alles in der Vergangenheit in Bendingbostel und umzu gab.