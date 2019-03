In der Schulmensa läuft's rund

+ Guten Appetit: Hortkind Merle bekommt von Melanie Eicke in der Kirchlintelner Schulmensa das Mittagessen gereicht. Foto/archiv: leeske

Nach zwei Jahren in Eigenregie der Gemeinde läuft die Mensaverpflegung an der Schule am Lindhoop. Nun wurde im Schulausschuss die Satzung über die Teilnahme sowie Erhebung der Gebühren an die neuen Erfahrungen angepasst.