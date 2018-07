Schönes und Schätzchen

Geballte Vorfreude in Kreepen: Die Akteure haben allerhand vorbereitet, um die Besucher am „KKK“-Wochenende zu begeistern. Auf dem Foto einige der Aussteller (v.l.) : Julia Blaschke, Maren Weddige, Franziska Krüger, Annika Tewes, Uschi Heitmann, Jutta Martens, Wilfried Lindhorst und Marlies Laabs. - Fotos: Raczkowski

Kreepen - Von Reike Raczkowski. Es ist eine besonders schöne Location – und sie ist zum ersten Mal bei „Kunst, Kultur, Kirchlinteln“ dabei. Beim großen Festivalwochenende am 18. und 19. August werden sich Garten und Diele der Alten Schule in Kreepen in einen Kunstraum verwandeln. Es gibt reichlich zu sehen, zu schmecken, zu kaufen – vom selbst genähten Loop-Schal über erfrischende Kräuterlimonade bis hin zu echten Flohmarktschätzen dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Das schmucke Gebäude an der Kreepener Dorfstraße ist den Dorfbewohnern natürlich gut bekannt. Bis Anfang der 60er-Jahre wurde dort schließlich noch unterrichtet. „Als der Schulbetrieb eingestellt wurde, stand das Gebäude circa ein Jahr leer. Dann haben meine Eltern es erst gemietet, dann gekauft“, berichtet Wilfried Lindhorst. Der 63-Jährige ist zum ersten Mal Gastgeber beim Kulturwochenende. Er freut sich, dass sich so unterschiedliche Aussteller gefunden haben, die auf seinem Gelände ihre kreativen Werke zeigen wollen.

Mit dabei ist das „Projekt Landleben“, das in der Diele der Alten Schule auf zahlreiche Besucher hofft: Marlies Laabs, Jutta Martens und Uschi Heitmann präsentieren den Besuchern Landhaus-Unikate, wie Kissen – mit oder ohne Körner, mit Kräutern oder Schafwolle gefüllt, in verschiedensten Designs.

Darüberhinaus gibt es zauberhafte Filzfiguren, Türkränze, Etageren aus altem Porzellan, Kräuterkekse, -pralinen und -tees. „Alles für eine genussvolle Kaffeepause wird vorbereitet“, verspricht Jutta Martens, die auch erfrischende Kräuterlimonade anbieten will.

Ob gesteckt oder gebunden, gesägt oder naturbelassen – Tanja Wolters fertigt Türkränze, die sie am KKK-Wochenende in Kreepen präsentiert. Gedrechselte Kunstwerke bringt dagegen Karsten Weddige mit: Schicke Füllfederhalter, Schüsseln, Kerzenhalter oder Flaschenöffner sind zu bewundern.

Annika Tewes zeigt ihre originellen Holzschilder, die sie individuell beschriftet. „Sie eignen sich als Gartendekoration oder als Geschenk“, berichtet die junge Frau.

Franziska Krüger möchte den Festivalbesuchern eine Auswahl an Fotografien und Postkarten präsentieren. Die Motive fand sie zum Teil in der Gemeinde Kirchlinteln, zum Teil aber auch in Hannover, wo sie mittlerweile lebt. Ob Spiegelungen in Regenpfützen, Blumenwiesen oder die hannoversche Kiosk-Kultur – Krüger hat ein Auge für besondere Motive.

Julia Blaschke, vielen KKK-Fans bekannt durch die „von gestern“-Aktionen, stellt diesmal ebenfalls an der Alten Schule aus. Sie hat selbstgenähte Accessoires im Gepäck wie Loops, Leseknochen, Büdel oder waschbare Gesichtsreinigungspads. Ihr neuestes Produkt: Wachstücher, beschichtet mit echtem Kreepener Bienenwachs. „Darin kann man sein Butterbrot einwickeln. Es ist wiederverwendbar und deswegen umweltschonend“, berichtet die kreative Kreepenerin.

Maren Weddige zeichnet Tierporträts mit Kohle und Pastell. Eine Auswahl ihrer Werke bringt sie mit den Garten der Alten Schule, wo sie bewundert und gekauft werden dürfen.

Isabell Engelmann bietet selbsthergestellte Kräuterprodukte und Fruchtaufstriche, Kräutersalze, Öle und vieles mehr an.

Auch der Gastgeber, Wilfried Lindhorst, wird sich aktiv am Geschehen beteiligen. Er selbst stellt kein Kunsthandwerk her. „Ich bin da eher so Jäger und Sammler“, sagt er schmunzelnd. Und so wird er im Rahmen eines kleinen Flohmarktes Geschirr, Lampen, Kleinmöbel und andere schöne Schätze aus vergangenen Tagen für Liebhaber anbieten. „Es sind alles Sachen aus den 70er-Jahren oder älter“, so Lindhorst.

Wem dieses bunte Angebot zusagt, sollte es nicht versäumen, der Alten Schule am KKK-Wochenende unbedingt einen Besuch abstatten.