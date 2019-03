Schöner Wohnen im alten Stall

Kirchlinteln – Wohnraum ist knapp geworden. Das gilt längst nicht mehr nur für Großstädte. Auch in der Gemeinde Kirchlinteln hat die Ausweisung von Bauflächen derzeit Priorität. Ein Beispiel dafür, wie zumindest einige neue Wohnungen im Ortskern entstehen könnten, ist das private Bauprojekt von Werner Carstens. Er hat den Schritt gewagt und einen Viehstall seines landwirtschaftlichen Ensembles an der Kreepener Straße zu einer Wohnung umgebaut. Ein Jahr hat er für die Umgestaltung gebraucht, dabei ist ein kleines Schmuckstück entstanden.

Viele Landwirtsfamilien kennen das Problem: Irgendwann wird der Beruf oft nur noch im Nebenerwerb ausgeübt, bevor er ganz aufgegeben wird. Und dann wird die Scheune, in der früher der Trecker stand, nicht mehr gebraucht. Das Gleiche gilt für den alten Pferdestall. Leer stehende landwirtschaftliche Nebengebäude kosten Unterhalt, bringen aber nichts ein. So ähnlich war es auch bei Familie Carstens, deren Hof 1909 gebaut wurde. Werner Carstens hat die Landwirtschaft am Ende nur noch im Nebenerwerb betrieben. „Letztes Jahr, mit Beginn des Rentenalters, kam die Lust, hier etwas zu verändern“, berichten der 66-Jährige und seine Frau Inge (63).

Wichtig ist ein erfahrener Architekt

Eines Tages habe Carstens auf dem Heuboden des alten Rinder- und Pferdestalls gestanden, der sich direkt neben dem Wohnhaus der Familie befindet. „Ich hab mir so meine Gedanken gemacht. Mich gefragt: Hier Wohnungen draus zu machen, wäre das realisierbar? Es war von Anfang an klar, dass ich ganz viel in Eigenleistung machen müsste, sonst wäre das gar nicht finanzierbar gewesen.“

Aber zunächst einmal musste er den passenden Architekten finden, was sich als gar nicht so leicht herausstellte. „Die ersten beiden, mit denen ich gesprochen hab – das hat einfach nicht gepasst. Da ist mir zum Glück Harald Nordhausen eingefallen.“ Der in der Gemeinde bekannte Architekt aus Brunsbrock habe die Wünsche von Carstens sofort verstanden und sei in der Lage gewesen, diese umzusetzen: „Es ist nämlich schon eine Herausforderung, alte und neue Bausubstanz vernünftig zusammenzubringen“, so Carstens. Dafür brauche es Erfahrung mit der Materie.

Nach einem Jahr anstrengender Arbeit ist der Umbau nun fertig: Dort, wo früher der Pferdeanhänger durch die große Tür in den Stall hineinfuhr, sorgt jetzt eine Glasfront für reichlich Lichteinfall in die modern gestalteten Räume. Zu den Kosten sagt Carstens: „Ein Neubau wäre vielleicht sogar günstiger gekommen. Aber das wäre nicht mein Geschmack gewesen.“ Erwartungsgemäß war die Wohnung schnell vermietet. Nun möchte der Kirchlintler weitermachen: Der ehemalige Viehstall hat noch viel Potenzial. Theoretisch könnten noch drei weitere Wohnungen entstehen, eine im Erdgeschoss nach hinten raus und zwei auf dem ehemaligen Heuboden.

Anderen Familien aus der Landwirtschaft, die vor ähnlichen Entscheidungen über die Entwicklung ihres Hofes stehen, rät Carstens, als erstes einen Statiker zu beauftragen. „Die Bausubstanz muss in Ordnung sein, sonst kann man das gleich vergessen.“ Auch sollten künftige Bauherren Lust und das nötige Geschick haben, so viel wie möglich selbst zu machen. „Sonst wird das zu teuer.“ Abgesehen davon sei es derzeit so gut wie unmöglich, Handwerker zu bekommen.

„Ob so eine Umnutzung für jemanden das Richtige ist, kann man nicht pauschal sagen“, so Carstens. „Das hängt von vielen Faktoren ab.“ Klar sei aber: „Wenn man gar nichts macht, dann verfallen diese Gebäude irgendwann. Und das wäre schade.“ rei